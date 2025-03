Ex Saga, primo incontro in Regione. Due settimane per salvare l’azienda

"Guadagnare tempo per individuare soluzioni che garantiscano la continuità produttiva e occupazionale". Si è concluso con questo intento comune l’incontro per salvare l’ex Saga Coffee e i suoi dipendenti. L’azienda dell’Appennino, oggi Gaggio Tech, è stata messa in stato di liquidazione volontaria nei giorni scorsi dalla proprietà. Ieri pomeriggio, in viale Aldo Moro al tavolo per la ex Saga si sono seduti i sindacati, la Regione, la Città metropolitana, il sindaco di Gaggio Giuseppe Pucci, il liquidatore Mattia Berti, il socio di minoranza Raffaello Melocchi della Minifaber e alcuni emissari Alessandro Triulzi, il socio di maggioranza che invece non si è presentato alla riunione.

È stato proprio Triulzi, titolare della Tecnostamp, a mettere l’azienda in liquidazione, mentre Melocchi ha confermato di voler andare avanti. Una riunione "cruciale" che rappresenta il primo dei tanti passi che seguiranno nelle prossime settimane. "Prendiamo atto della volontà espressa da Melocchi di proseguire con il suo reparto", fa sapere il delegato della Fiom-Cgil Primo Sacchetti. Di conseguenza, "vista la delicatezza della situazione", i sindacati hanno chiesto di continuare a garantire l’attuale ammortizzatore sociale: "Metteremo in campo tutte le iniziative necessarie a valutare anche l’interessamento da parte di eventuali investitori", sottolinea Sacchetti. Dopo lo sconforto dei giorni scorsi, è il "tempo di rimboccarsi le maniche. È una corsa contro il tempo", dichiara Massimo Mazzeo, segretario cittadino Fim-Cisl.

Alla riunione erano appunto presenti solo gli emissari di Triulzi, che hanno confermato la procedura di liquidazione volontaria dell’azienda. Dopodiché, i sindacati hanno analizzato la situazione. Melocchi (settore lamiera) possiede il 40% della società, ma ’copre’ solo 30 lavoratori. Dunque, il nodo da sciogliere è "se trovare nuovi investitori in grado di rilevare il ramo di Triulzi (stampaggio plastica) o clienti che aiutino Melocchi", avverte Mazzeo. Nel frattempo la produzione continua. E dalla Regione è arrivata la garanzia che la priorità è di "assicurare gli ammortizzatori sociali così da mettere al sicuro l’aspetto economico dei lavoratori", ribadiscono il vicepresidente Vincenzo Colla e l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia. È quest’ultimo ad aver proposto all’assemblea di riaggiornarsi fra due settimane: "Inaccettabili i metodi della proprietà. Siamo già impegnati per dare costanza anche all’attività industriale", affermano Colla e Paglia. La soluzione a questa crisi non può essere il licenziamento dei lavoratori anche secondo il sindaco metropolitano Matteo Lepore: "Compatti al fianco dei dipendenti nel dire no a una decisione unilaterale di chiusura dello stabilimento".

Giovanni Di Caprio