Ex Sapaba, nuovo scontro in Consiglio

Tre documenti sulla crisi climatica, tre ordini del giorno che non sciolgono i nodi sull’ex Sapaba, sul piano urbanistico da 250 abitazioni che dovrebbero sorgere nella zona golenale in sinistra Reno andata sott’acqua per ben tre volte con le esondazioni dei rii Bolsenda e Gamberi nelle alluvioni dell’ultimo anno e mezzo e sul quale pende il no della Soprintendenza.

Su questi tre documenti (uno del Pd e maggioranza, e due delle minoranze: uno di Fratelli d’Italia e uno dei Civici e Centrosinistra) i 24 componenti il Consiglio comunale di Casalecchio si sono dati battaglia per più di quattro ore nella seduta di giovedì scorso.

Risultato: è passato il documento della maggioranza Pd e sono stati bocciati i due delle minoranze.

Fratelli d’Italia si è astenuta su quello dei Civici-Centrosinistra e lo stesso hanno fatto questi sul documento dei meloniani.

"Chiedendo alla Regione – ha attaccato Saverio Vecchia, capo del gruppo di minoranza Centrosinistra per Casalecchio – un aggiornamento delle mappe del rischio idrogeologico di zone come quella della Sapaba sul nostro territorio, con il nostro documento offrivamo alla giunta l’opportunità di avere una motivazione tecnica più forte per le proprie azioni. Non hanno voluto prendersi questa responsabilità, accampando i diritti acquisiti dei costruttori nell’ex Sapaba".

E Dario Braga (Gruppo misto) ha aggiunto: "Il Bolsenda e il Gamberi hanno provocato danni ingenti su strutture come la mega palestra Gimi di fianco all’ex Sapaba. Non sarebbe stato meglio avere il parere di un organo superiore della Regione che ci assicuri che una volta costruito il quartiere Sapaba non succederà niente?".

La maggioranza ha fatto quadrato attorno al sindaco Matteo Ruggeri.

"La giunta – ha sostenuto quest’ultimo – vuole tutelare il proprio territorio, anche all’interno delle operazioni edilizie passate e presenti nel rispetto delle leggi vigenti. Se qualcuno vuole portarci fuori da questi paletti lo deve dire con molta chiarezza".

Nicodemo Mele