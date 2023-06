"Ex Sapaba, zona a rischio Non serve altro cemento"

Perchè rischiare? Con questa domanda la lista civica Casalecchio di Reno ribadisce la sua opposizione al progetto di edificazione della zona della Ex-Sapaba e torna ad evidenziare i problemi potenziali del piano particolareggiato con il progetto, approvato nel 2019, di un nuovo complesso residenziale con 30 edifici alti fino a sei piani che si dovrebbero realizzare su un’area di 209mila metri quadrati a ridosso del fiume Reno. "Da 20 anni ci opponiamo a questo progetto, sia per motivi di tutela dell’ambiente (che non necessita di altro cemento) che per l’incolumità delle persone", chiariscono i consiglieri Bruno Cevenini ed Andrea Tonelli che dopo il parere contrario della Soprintendenza sottolineano gli effetti dei "gravi eventi climatici di questi giorni, che devono far riflettere: manutenzioni, prevenzione, cura e rispetto del territorio, pulizia dei corsi d’acqua e dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche sono attività sempre più importanti per la sicurezza. Il fiume Reno è troppo vicino all’ex-Sapaba, le piene sono più frequenti, la manutenzione del territorio è sempre più carente, dunque perché rischiare? Perché compromettere sia l’ambiente, cementando gli ultimi spazi vuoti di Casalecchio?", dicono gli esponenti della lista civica che mettono l’accento anche sull’allagamento della via Ronzani e degli impianti sportivi di via Allende, che insistono nella stessa zona.

"Cosa altro deve succedere, dopo i recenti eventi climatici alluvionali disastrosi, perché l’amministrazione si convinca della pericolosità di costruire in quella zona? È una questione di buon senso", insistono sulla linea ribadita pochi mesi fa anche dal capogruppo di Rete Civica in Regione, Marco Mastacchi che aveva sottolineato che "Secondo il Piano di gestione del rischio di alluvioni approvato il 3 Marzo del 2016 dai Comitati istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, la variante al piano particolareggiato dell’area 9 (ex Sapaba) a Casalecchio è inserita in un’area a pericolosità 3 (elevata) e a rischio P3 (elevato) e P2 (medio)".

g.m.