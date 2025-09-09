Ex scalo Ravone, il centrodestra chiede chiarezza

La rigenerazione dell’ex Scalo del Ravone, dove sorgerà il Parco della memoria democratica, va avanti. Nonostante il progetto di studio sulle aree esterne a nord dell’intervento sia finito sotto la lente della Corte dei Conti che lo bolla come una consulenza esterna ’mascherata’ da appalto di servizi. Il motivo del contendere? L’affidamento disposto dal Comune, con una determinazione dirigenziale del 2024, a uno studio di architettura, per redigere uno studio unitario sulle aree esterne a nord dell’ex scalo Ravone per circa 150mila euro. Da qui, il capogruppo leghista, presidente della commissione Pianificazione, Matteo Di Benedetto, ha convocato un’udienza conoscitiva, in commissione, per vederci chiaro. A dargli manforte tutto il centrodestra, dalle meloniane Francesca Scarano e Manuela Zuntini all’azzurro Nicola Stanzani. I giudici, infatti, dopo aver esaminato gli atti, hanno accertato l’illegittimità della procedura adottata dall’amministrazione e hanno disposto la trasmissione della delibera alla Procura regionale contabile per le valutazioni sul danno erariale. Questo perché, secondo la Corte, quello in questione non sarebbe stato a tutti gli effetti un appalto di servizi, ma un incarico di collaborazione esterna, una sorta di parere. Collaborazione resa in violazione delle norme di legge: cioè senza aver prima accertato l’impossibilità di utilizzare personale interno e senza procedura comparativa. L’assessora Roberta Li Calzi (foto) ha precisato che "non c’è ancora una decisione della sezione giuridizionale della Corte dei Conti. I procedimenti si fanno in tribunale.. dal punto di vista politico, invece, preicso che tutta questa vicenda non influisce sui lavori di cui abbiamo parlato in questi mesi e, come detto, siamo nei tempi". Di Benedetto chiede comunque "chiarezza": "I soldi dei cittadini vanno spesi in maniera oculata e con la massima trasparenza, nel rispetto delle leggi".