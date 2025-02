Ex scuole Besta, lezioni nella nuova sede: "Non ci sono aeree esterne: gli alunni soffrono"

Da un mese gli alunni delle ex scuole Besta fanno lezione nella nuova sede dell’istituto, il Polo dinamico, dopo il dietrofront del Comune sull’abbattimento e ricostruzione della scuola nel parco don Bosco. Ed è bastato questo primo mese per capire che il nuovo edificio non fa per loro. A testimoniarlo è Cosima Spinelli, insegnante di matematica delle Besta da 18 anni. Mentre prima, nell’edificio nel parco, molte attività si potevano fare all’aperto, ora "ci dobbiamo adattare – spiega la professoressa –. Tutto si svolge dentro l’aula e alcune cose non si possono più fare". Sono 16 le classi che hanno traslocato e una sezione è a tempo prolungato: gli alunni sono a scuola fino alle 16 dal lunedì al giovedì (38 ore a settimana). "Così è pesante – riferisce Spinelli – i ragazzi ne stanno già risentendo e non è neanche giusto, perché avremmo uno spazio adatto a loro. Spero ancora che il Comune ci ripensi e venga incontro alle nostre richieste".