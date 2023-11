Ex Siapa, avviata la bonifica ambientale

Nuova vita per un’area a lungo discussa, a Galliera. Sono iniziati in questi giorni i lavori di bonifica ambientale del sito denominato ex Siapa. L’area, chiusa dal 1999, è storicamente divisa in due parti omogenee: l’area verde, che non ha mai ospitato attività produttive, ma risulta ugualmente in parte contaminata per effetto di trasferimenti di liquami e terreni, e la parte produttiva che, nel tempo, ha ospitato le attività industriali di miscelamento, confezionamento e spedizione di fitofarmaci ed entro la quale si sono trovate aree di sversamento rifiuti.

"Un primo blocco di lavori nell’area verde sarà completato entro la metà del prossimo anno, per poi giungere alla conclusione dell’intervento con l’area produttiva entro l’anno 2025", commenta il sindaco Stefano Zanni. L’amministrazione ha dovuto accelerare per recuperare i ritardi accumulati negli anni e usare i fondi concessi prima delle scadenze previste: lavorando in sinergia con la Regione sono state portate avanti tutte le procedure affinché le gare e le attività ricognitive necessarie potessero consentire di procedere con l’affidamento dei progetti per complessivi 6,5 milioni di euro. Sull’area insistono, infatti, due progetti di bonifica e messa in sicurezza permanente: uno afferente l’area verde cosiddetta delle ’marcite’ e supportato da un finanziamento regionale pari a 2,5 milioni di euro ricevuto nel lontano 2015, un altro afferente l’area cosiddetta ’produttiva’ e supportato da un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica ricevuto nel 2021 tramite Regione pari a 4 milioni di euro.

Gli interventi prevedono la combinazione di diverse tecniche: impermeabilizzazione di porzioni di terreno, realizzazione di due diaframmi plastici e realizzazione di una barriera reattiva per la protezione delle acque di falda su cui gli enti competenti hanno espresso parere favorevole al fine di bonificare e mettere in sicurezza l’intera area. "Era uno degli obiettivi più sfidanti che ci siamo posti come amministrazione all’inizio di questo mandato – spiega l’assessora all’ambiente Linda Montevecchi –, sapevamo sarebbe stata una scalata molto ripida ma con impegno, passione e senza mai scoraggiarci siamo giunti a questo primo grande traguardo. Finalmente questa area di oltre 17 ettari potrà essere bonificata e messa in sicurezza".

Zoe Pederzini