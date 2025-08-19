"Ex Siapa, bonifica in dirittura di arrivo"

Sono in dirittura di arrivo i lavori di bonifica dell’area ex Siapa a Galliera. Il sindaco Stefano Zanni ha affidato ai social un video con un aggiornamento rispetto all’evoluzione del cantiere di questi mesi all’interno del sito, un’area di San Vincenzo di Galliera dismessa dal 1999 in cui si producevano fitofarmaci come il noto Ddt. Alcuni lavori sono già terminati, come il diaframma plastico nella porzione di area verde definita "marcite"; questo l’intervento più impattante dell’area verde, dove le concentrazioni di inquinanti erano fra le più alte.

L’intervento è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione. Nel cantiere dedicato all’area produttiva invece i lavori si avviano alla conclusione con il completamento di un ulteriore diaframma e l’isolamento di alcune porzioni di terreno. Una barriera reattiva, costituita da 150 pozzi valvolati e dedicata alla protezione della falda acquifera, era già stata ultimata nei mesi scorsi. Tutti questi interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente rendono l’area oggi fruibile e disponibile per l’insediamento di nuove attività ed investimenti senza ulteriori aggravi di costi. Ma ripercorriamo la storia di questo sito rimasto per tanti anni vuoto: l’ex Siapa, Società Italo Americana Prodotti Antiparassitari, è un’azienda collocata in un’area di oltre 17 ettari in pieno centro abitato nel Comune, chiusa dal 1999 e oggetto di bonifica. Storicamente è divisa in due parti omogenee: un’area verde vicina al canale Riolo, che non ha mai ospitato attività produttive ma risulta ugualmente in parte contaminata, e una parte produttiva che confina con la ferrovia e con la via Vittorio Veneto che, nel tempo, ha ospitato le attività industriali di miscelamento, confezionamento e spedizione di fitofarmaci ed entro la quale sono state individuate aree di sversamento rifiuti.

Sono due i progetti di bonifica e messa in sicurezza che sono stati realizzati, uno dedicato all’area verde cosiddetta delle "marcite" e uno che interessa l’area "produttiva". "I passi in avanti sono stati tanti negli ultimi 5 anni: dall’ottenimento di 4 milioni per completare le opere di bonifica, all’avvio dei lavori che renderanno il sito ’pronto all’uso’ e certamente più attrattivo. Una promessa fatta ai cittadini che sta diventando realtà – queste le parole del sindaco Zanni – attraverso questo imponente lavoro di bonifica finalizzato a restituire all’intera comunità un’area di vitale importanza per il presente e il futuro di Galliera".

Zoe Pederzini