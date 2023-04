Ex Stamoto Bologna, via ai parcheggi che diverranno subito definitivi. Ecco il progetto nell’area dell’ex caserma

Bologna, 6 aprile 2023 – All’ex Stamoto arriveranno parcheggi che diverranno subito definitivi. Sì, la prima mossa saranno proprio i due parcheggi: in "tempi rapidi" il Comune ha intenzione di mettere a disposizione dei residenti del Fossolo le due aree interne alla Stamoto che si trovano rispettivamente lungo via Castelmerlo e lungo via Felsina per poter parcheggiare le loro auto.

E l'idea è di mantenere questa funzione a quegli spazi della ex Caserma, 13 ettari sui quali il Comune di Bologna è pronto a mettere le mani, con relativi onori e oneri. L'accordo col ministero della Difesa e agenzia del Demanio, cementato da una telefonata tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro della Difesa Guido Crosetto, arriverà tra un paio di settimane. Poi si comincerà a disegnare per davvero il futuro dell'area.

"Immaginiamo un forte insediamento abitativo con una componente molto importante di edilizia residenziale sociale –ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Raffaele Laudani in commissione sulla nuova intesa per la Stamoto -. Pensiamo ci siano anche le condizioni anche per residenze universitarie, un polo sportivo che peraltro era presente nella caserma, altri spazi di uso pubblico e sociale e due nuove piazze al servizio del quartiere e della città”.

In più ci sarà una grande area verde: a quello già presenta all'interno dei cancelli della caserma se ne aggiungerà altro attraverso la desigillazione dei suoli e verrà aggiunto un terreno comunale per creare un "nuovo grande parco urbano".

Il protocollo "lo illustreremo con l'Agenzia del Demanio non appena gli accordi saranno definiti negli ultimi dettagli". Deluse le opposizioni che volevano dettagli del piano.