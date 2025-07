Ex Veneta, partiti i lavori in via Rimesse (ma senza ingorghi)

Si temevano ingorghi visto l’inzio del cantiere in via Rimesse per l’interramento della Bologna-Portomaggiore. Ma, nonostante la concomitanza coi lavori di via Massarenti, la situazione del traffico non è stata particolarmente critica.

Il cantiere di via Rimesse, previsto inizialmente da metà luglio, è stato anticipato per concentrare così una parte delle lavorazioni nel periodo estivo, impattando il meno possibile su quello invernale. Da ieri, quindi, è stato istituito un senso unico di marcia in via Rimesse, dalla rotonda con direzione verso via Massarenti.

I veicoli provenienti da via Massarenti in direzione centro non potranno più svoltare a destra su via Rimesse, ma dovranno proseguire dritto. Conferma il Comune: "Non ci hanno segnalato grandi problemi. Uno dei motivi? Essendo già partito da giorni il cantiere di Massarenti, la gente era già preparata a fare percorsi alternativi, evitando così di congestionare la zona".

L’amministrazione, del resto, sottolinea come i nuovi cantieri impattino, come visto anche in via Stalingrado e Massarenti e nell’incrocio davanti alla stazione, nelle prime 24-48 ore di di lavori, ma poi "la persone si abituano e seguono le nuove indicazioni stradali".

Nessun problema per i residenti di via Grassetti che hanno mantenuto la possibilità di accedere alle proprie abitazioni.