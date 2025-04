’Exitime’, omaggio al genio di Luciano Berio

Sono trascorsi cento anni dalla nascita di Luciano Berio, uno dei più originali e complessi compositori della musica contemporanea italiana, un artista che, con la sua scrittura sonora ha contagiato molti territori della creatività, trascendendo gli ambiti della sola fruizione colta. A lui, al suo lavoro, è dedicata la rassegna ’Exitime. C’è musica & musica’, organizzata dall’Associazione FontanaMix, che si svolgerà dal 12 aprile al 23 novembre, in diversi luoghi della città e anche in provincia. Inaugurazione sabato al MAMbo, con due repliche, (19.30 e 20.45), di ’Epifanie. La musica di Luciano Berio in mostra’, accompagnata dall’esecuzione di una delle partiture del Maestro da parte dei solisti del FontanaMix Ensembe e della voce di Valentina Coladonato. Secondo appuntamento l’8 maggio nell’ex Chiesa di San Mattia con ’Naturale. Suoni delle tradizioni siciliane tra tradizione e innovazione’ In scena ci saranno i Fratelli Mancuso, cantanti e strumentisti dell’isola, che da decenni lavorano alla interpretazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio tradizionale di quella terra, che hanno portato, tra l’altro, anche all’interno della colonna sonora del film ’Il talento di Mr Ripley’ di Anthony Minghella, e poi nelle collaborazioni con, tra gli altri, Stefano Bollani e Franco Battiato. Nell’occasione l’Ensemble che li accompagnerà sarà diretto da Francesco La Licata. Si prosegue il giorno dopo, il 9 (replica il 10 nella ex Chiesa di San Mattia), a Pianoro, nel Museo di Arti e Mestieri, con ’Twice Upon’, a cura della Scuola di Musica Alfredo Impullitti e il 15 maggio, sempre in San Mattia con ’Carta Bianca a Oscar Bianchi’. Sul palco ci sarà il Quartetto FontanaMix alle prese con pagine che vanno dallo stesso Bianchi, un giovane compositore dal grande respiro internazionale, le cui opere sono state rappresentate in molti paesi europei, a Giacinto Scelsi. Nel vastissimo programma c’è spazio anche per la danza, con le ’Sequenze danzate’, il 3 giugno, ancora in San Mattia. La C&C Company, interpreterà le coreografie di Carlo Massari su musiche di Berio suonate dal FontanaMix Ensemble. In cartellone il 19 giugno nel Museo di Arti e Mestieri a Pianoro il concerto ’Migrations’, tra percussioni etniche, fiati e quintetto d’archi che eseguiranno una selezione di musiche dal mondo, riallacciando le trame che uniscono le radici alla contemporaneità, proprio come era nell’identità culturale di Luciano Berio e delle sue ’Folk Songs’. Finale il 23 novembre nel Conservatorio Martini con l’esecuzione di musiche dei compositori selezionati per partecipare a un workshop. Il programma completo è su www.fontanamix.it

Pierfrancesco Pacoda