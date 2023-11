Expo 2025, un ponte con l’Asia: "Data Valley sarà protagonista"

dall’inviato

Il Tecnopolo di Bologna, il suo supercomputer Leonardo e l’intelligenza artificiale, cardini della ‘Data Valley’, saranno tra i temi al centro della presenza dell’Emilia-Romagna all’Expo 2025 di Osaka con Food Valley e Motor Valley. Lo ha annunciato il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che nella città giapponese ha incontrato assieme alla missione della Regione il vice-governatore della provincia Yamaguchi Nobuhiko, il commissario generale per l’Italia, Mario Vattani, il console generale Marco Prencipe e i rappresentanti dell’Osaka World Expo Promotion Bureau. All’Expo, che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, è prevista la partecipazione di 160 Paesi e nove organizzazioni internazionali. Alla fine del mese mancheranno 500 giorni. La Regione ha già annunciato che tornerà in primavera per continuare a lavorare sull’expo. L’area del Kansai è una zona particolarmente dinamica del Giappone, di cui rappresenta il 18% del Pil, caratterizzata da una forte presenza di industria biomedicale e tecnologica. È anche un’area che ha legami con gli altri Paesi dell’Asia orientale e sud-orientale. Per questo, l’Expo è ritenuto dalla Regione un evento fondamentale anche come ponte verso il resto dell’Asia. Il tema sarà "Progettare la società futura per le nostre vite", declinato in vari modi, dall’aspetto biomedicale alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Proprio per l’attinenza al tema dell’Expo, la Regione spinge perché il Tecnopolo abbia un ruolo nazionale nel Padiglione Italia, progettato da Mario Cucinella e presentato pochi giorni fa in Giappone. Del resto, la ‘Data Valley’ emiliano-romagnola ha anche il sostegno del governo, visto che grazie a un investimento di 40 milioni e ai fondi messi a disposizione dalla Regione, aprirà, sempre al Tecnopolo all’ex manifattura tabacchi di Bologna, fra 2024 e 2025, la quattordicesima sede al mondo dell’Università delle Nazioni Unite, che sarà dedicata allo studio dell’intelligenza artificiale. La stessa sede ospiterà all’inizio di luglio del 2024 la parte del G7 dedicata a intelligenza artificiale e innovazione. Che cosa può fare l’intelligenza artificiale per migliorare le vite, in linea con il tema dell’Expo? "Per esempio migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica – spiega Francesco Ubertini, presidente del Cineca, il consorzio che gestisce il supercomputer –, ma in campo medico le possibilità sono enormi. Penso alla genomica, alla medicina di precisione. E poi l’altro grande tema è quello del meteo, del cambiamento climatico e anche delle previsioni del tempo, necessarie anche per salvare vite, che proprio ora cominciano a utilizzare l’intelligenza artificiale". Il Tecnopolo ospita oltre al supercomputer Leonardo, quarto al mondo per potenza di calcolo, utilizzato da enti di ricerca e startup che lavorano in particolare sulle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, e al Cineca, anche il centro dati meteo dell’Unione Europea e numerosi altri enti. La missione della Regione in Giappone è composta da quasi novanta persone: oltre al presidente Stefano Bonaccini e agli assessori allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, e all’agricoltura, Alessio Mammi, ci sono rappresentanti delle università, di consorzi, imprese, cooperative e cluster industriali regionali. L’obiettivo è di rafforzare legami già esistenti e aprire nuove opportunità.