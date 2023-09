Export e politiche commerciali, le proposte di Artico alla Ue

La Commissione Europea chiede, la pmi bolognese risponde. Argomento: la valutazione delle piccole imprese sulla efficacia delle politiche praticate dall’Europa in tema di import-export e in particolare sugli accordi di libero scambio in vigore tra l’Unione Europea ed alcuni paesi terzi, tra cui Giappone, Corea del Sud e Canada. L’azienda Artico di Sala Bolognese insieme a Cna ha ricevuto mercoledì scorso la visita di Denis Redonnet, vicedirettore generale per le Politiche Commerciali della Commissione Europea. Artico, infatti, esporta i suoi prodotti di abbigliamento in diversi Paesi interessati dagli accordi ed è stata l’unica azienda della Città Metropolitana a incontrare la Commissione Europea che in questi giorni sta visitando diverse aziende nel suo “tour italiano”.

"La nostra azienda ha rapporti commerciali con Paesi interessati ad importare abbigliamento da ‘grande freddo’ – spiega Jader Bastia, direttore commerciale Artico –. Con il vicedirettore generale Redonnet è stato un incontro positivo: abbiamo confermato che questi accordi stanno avendo efficacia, in quanto è decisamente diminuita la burocrazia e sono scomparsi i dazi doganali con i Paesi interessati dall’accordo". "È importante che la Commissione Europea verifichi dalla viva voce delle pmi il giudizio delle imprese sulle politiche europee – commenta Claudio Pazzaglia, direttore Cna Bologna –. Cna sia a livello nazionale che bolognese è sempre impegnata affinché questo dialogo sia efficace".