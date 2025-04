Extinction Rebellion, annullati fogli di via

Il Tar annulla i fogli di via comminati la scorsa estate dal questore a 12 attivisti di Extinction Rebellion. Questo un punto delle motivazioni: "La presenza in occasione di una manifestazione non violenta non può di per sé integrare una condotta tale da giustificarli come persone socialmente pericolose". Accolto quindi il ricorso presentato dai loro legali per i fatti risalenti al 9 luglio, quando tre ambientalisti si calarono dal tetto della sede del Comune srotolando uno striscione e altri si incatenarono davanti all’ingresso del Comune.