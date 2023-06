Extinction Rebellion oggi in corteo

Oggi alle 16 Extinction Rebellion Bologna bloccherà un tratto della tangenziale, partendo dal parco Aurelio Barbalonga in via Parri. Il corteo partirà verso le 15.30 dirigendosi verso la tangenziale. Lo annuncia in una nota il movimento ambientalista, precisando di voler bloccare il traffico all’altezza dei cantieri del Passante di mezzo,

"per denunciare le responsabilità dell’amministrazione regionale nell’attuale situazione emergenziale e chiedere un cambiamento radicale nelle politiche ecologiche regionali", scrivono gli attivisti. Il movimento chiede "la revisione del Patto per il lavoro e per il clima attraverso un’assemblea cittadina regionale e l’introduzione dell’obiettivo regionale

di neutralità climatica

al 2030".