Fa da ‘palo’ durante un furto . Carabinieri arrestano un 16enne

Faceva il ‘palo’ per due complici che nel frattempo si erano introdotti in un’abitazione, a Mongardino, per commettere un furto. Per il ruolo giocato in uno dei frequenti tentativi di furto in abitazione un sedicenne di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sasso Marconi. A finire in manette per tentato furto in abitazione in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere è stato, la mattina di alcuni giorni fa, un minorenne colto sul fatto da una pattuglia dei carabinieri della cittadina di Marconi chiamati al telefono da un automobilista preoccupato per la presenza di un suv parcheggiato in posizione sospetta, e di tre ragazzi che si stavano aggirando a piedi in questa località collinare di Sasso, dove non sono infrequenti episodi di furto in abitazione. Una volta raggiunto il borgo e l’automobile, una Bmw X5, i militari hanno trovato un ragazzino, il sedicenne poi arrestato, accovacciato accanto al veicolo che stava telefonando, facendo attenzione a non farsi vedere. Il minorenne è stato bloccato ed identificato e nel frattempo, nel corso dei controlli sull’auto, è emerso che esso era stato recentemente rubato al legittimo proprietario il quale aveva sporto regolare denuncia alla stazione di San Lazzaro. Sottoposto a perquisizione personale, il 16enne è stato trovato in possesso del mazzo di chiavi del suv, delle chiavi di un’auto non ancora individuata, tre smartphone, un coltello, una tessera sanitaria e una carta di credito prepagata. Documenti, questi ultimi, intestati a persone diverse. Sospettando che il giovane fosse coinvolto in un’attività illecita, i militari hanno perlustrato la zona e hanno scoperto che proprio in quel momento due soggetti stavano commettendo un furto in un’abitazione. Alla vista dei carabinieri i due sono fuggiti riuscendo a dileguarsi, mentre il sedicenne è stato accompagnato, su disposizione della Procura dei minorenni di Bologna, in una struttura della giustizia minorile, venendo poi collocato, dopo la convalida dell’arresto in comunità per minori.

g.m.