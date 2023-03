Fa entrare droga nella comunità Ventiduenne finisce in carcere

Un italiano di 22 anni è stato arrestato l’altro giorno dai carabinieri della stazione di Crevalcore. Il ragazzo si trovava in una comunità di recupero dallo scorso anno, su disposizione dell’autorità giudiziaria, a causa di maltrattamenti familiari. In pratica il 22enne costringeva i genitori a farsi dare 40 euro al giorno per comprare droga. Nella comunità è stato però riscontrato che il ragazzo ha violato norme comportamentali e le misure cautelari imposte dall’autorità giudiziaria. In pratica il ragazzo riusciva a far entrare nella struttura alcol e droga che condivideva con altri ospiti peraltro impegnati in percorsi terapeutici. Queste violazioni reiterate hanno portato all’aggravamento della misura cautelare e di conseguenza il 22enne ha ricevuto la visita dei militari, che l’hanno condotto in carcere.