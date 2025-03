Fa incetta di Parmigiano e aggredisce il vigilante

Entra al supermercato, mentre è pieno di clienti, e prova a scappare dopo aver rubato alcuni tranci di Parmigiano. Bloccato dalla sicurezza reagisce in modo aggressivo e viene arrestato. A finire in manette, per mano dei carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano, un pluripregiudicato trentenne. Deve rispondere del reato di rapina. Ma torniamo ai fatti. Erano quasi le 19 di giovedì. La Coop nel centro di San Giorgio brulicava di persone e il 30enne si stava aggirando tra gli scaffali. A un certo punto, però, il soggetto si è infilato all’interno della giacca e nelle tasche dei pantaloni diversi pezzi di Parmigiano e altri generi alimentari, per un valore di circa 300 euro, con l’intenzione di scappare dal supermercato. Il suo atteggiamento furtivo e agitato è stato notato da un addetto alla sorveglianza della Coop che, quando lo ha visto uscire dal supermercato, si è identificato e lo ha bloccato. Vedendosi ostacolato nella fuga il 30enne, residente a Cento di Ferrara, è diventato insolitamente aggressivo e ha provato a divincolarsi, con violenza, dalla presa del vigilante.

Vedendo quanto stava accadendo i dipendenti della Coop e anche alcuni cittadini che stavano facendo la spesa hanno chiamato il 112, numero unico d’emergenza. La Centrale Operativa ha subito avvisato la locale stazione di San Giorgio. In pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri. All’arrivo dei militari il giovane stava tenendo ancora un atteggiamento aggressivo, ma è stato bloccato e arrestato per rapina. Il soggetto è stato portato in caserma per le procedure di rito, in attesa della direttissima. In questa sede l’arresto del 30enne è stato convalidato e, vista la lunga lista di precedenti, l’uomo è stato portato al carcere della Dozza.

La notizia in paese si è sparsa velocemente e sono state tante le persone che hanno voluto ringraziare i carabinieri locali per l’intervento tempestivo. Il primo a congratularsi con il comandante Alessandro Di Meo è stato il sindaco Paolo Crescimbeni: "Voglio fare i miei complimenti ai carabinieri di San Giorgio per l’attenzione costante al territorio e per la rapidità del loro intervento. Azioni come questa, verificatasi in pieno centro, danno maggior fiducia ai cittadini. Complimenti al comandante Di Meo e ai carabinieri che hanno compiuto l’intervento".

Zoe Pederzini