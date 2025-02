Fa le rapine col cagnolino. Tutti e due dietro le sbarre

A dicembre scorso era stato arrestato dalla polizia in via Ugo Bassi, dove era fuggito dopo aver rapinato la gioielleria Stroili di via Indipendenza. Ma l’uomo, un quarantaseienne messicano, malgrado l’arresto in flagranza e l’obbligo di firma successivo (con tanto di divieto di bazzicare il centro storico, suo terreno di caccia prediletto), ha continuato nella sua ‘professione’.

Sempre a spasso con il suo cagnolino, ha proseguito con le visite nelle gioiellerie. Dove, dopo essersi fatto mostrare anelli e collane, con la scusa di "vederli bene alla luce del sole" usciva con la refurtiva e poi scappava via. A volte, quando incontrava resistenza, spintonava gioiellieri e commessi, pur di riuscire ad allontanarsi, trasformando così il furto in rapina. Un modus operandi che in questi mesi, malgrado le restrizioni in essere, ha ripetuto, tanto che la Squadra mobile aveva chiesto e ottenuto, negli scorsi giorni, un aggravamento della misura nei suoi confronti. Che gli è stato notificato l’altra mattina, poco dopo l’ennesimo colpo. Questa volta, in una gioielleria di via Bellaria.

Il solito trucco qui però non gli è riuscito e il gioielliere ha tentato di fermarlo prima che scappasse via, riuscendo a recuperare la refurtiva. Subito anche su questo episodio sono partiti gli accertamenti della polizia, risalita senza difficoltà al ‘solito noto’. L’uomo è stato rintracciato l’altra mattina in centro a passeggio con il cagnetto. Oltre alla denuncia per la tentata rapina in via Bellaria, gli è stato notificato l’aggravamento della misura, sostituita con la custodia in carcere, ed è stato accompagnato alla Dozza. Triste destino anche per il ‘complice’ cagnolino, a cui l’uomo è affezionatissimo, affidato al canile.

Nicoletta Tempera