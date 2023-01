Fa tappa al Link Tutti Fenomeni con il nuovo tour

Fa tappa questa sera al Link il tour di Tutti Fenomeni ’Antidoto alla morte’. A lungo rimandato per la pandemia, ora l’artista sceglie la dimensione dei club per proporre live le canzoni di ’Privilegio raro’ (uscito a maggio per 42 RecordsEpic Records) insieme naturalmente a quelle di ’Merce funebre’ il suo album d’esordio. In questo ultimo lavoro Tutti Fenomeni conferma la volontà di creare uno stile nuovo, attingendo da vari mondi sonori e usando l’ironia e il non sense con citazioni colte.