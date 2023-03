Faac, la regina dei cancelli Ricavi record e cambio di manager

Ricavi consolidati record a 657 milioni di euro (+12,2% sul 2021), Ebitda a 107,5 milioni di euro (+6,2%) e utile operativo a 71,3 milioni (+7,7%). Sono i numeri del bilancio di Faac Spa, capogruppo di Faac Technologies, il cui cda ha approvato il bilancio dell’esercizio 2022. Altra novità emersa dalla riunione, l’addio del ceo Andrea Marcellan, che ha rassegnato le proprie dimissioni per perseguire un’altra opportunità professionale. Tutte le deleghe esecutive sono state quindi affidate al presidente Andrea Moschetti, che assume ora la carica di Executive Chairman.

"L’anno è andato bene, siamo contenti – commenta Moschetti –, siamo contenti e anche i primi mesi del 2023 stanno andando bene". Chiave di volta di un anno segnato dalla guerra e dalle difficoltà di reperire materie prime e componenti elettronici, il non aver mai interrotto la produzione. "Abbiamo dovuto stoccare microprocessori e transistor nei magazzini per alimentare continuamente le linee produttive", aggiunge Moschetti.

L’azienda di Zola Predosa è di proprietà dell’Arcidiocesi di Bologna: nel 2012, il proprietario Michelangelo Manini lasciò il pacchetto di maggioranza in eredità alla Curia (che ora ha il 100% dei titoli). Gli obiettivi per il futuro sono ambiziosi, e non cambiano: "Quest’anno puntiamo a 700 milioni di fatturato, e confermiamo il target di raggiungere il miliardo entro la fine del 2025", ribadisce Moschetti. Il tutto, al netto di acquisizioni straordinarie, sempre possibili.

Il presidente esecutivo si sofferma poi sull’addio del ceo Marcellan, che dopo 16 anni esce dall’azienda. "Ci siamo lasciati in bonis - conferma Moschetti - Marcellan ha scelto di andare a lavorare per un fondo di private equity, quindi un settore diverso. Dopo tanto tempo aveva voglia di nuove sfide".

Oltre all’addio del ceo Marcellan, i cambiamenti dell’assetto organizzativo sono diversi. Giovanni d’Abramo, già Direttore sviluppo prodotto per la linea Access Solutions, diventa Managing Director delle unità di business del gruppo ed Ezechiele Galloni, già Cfo e Cco, aggiunge la carica di Direttore delle operazioni straordinarie di gruppo.

"Il nuovo assetto organizzativo – chiude Moschetti – consentirà al gruppo di perseguire i propri obiettivi di crescita, in grande continuità con i risultati raggiunti nel recente passato e in coerenza con la propria visione: diventare un leader mondiale in soluzioni altamente performanti per il soddisfacimento dei bisogni di mobilità e gestione accessi. In modo sostenibile".

Andrea Bonzi