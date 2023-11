Alle origini di Fabbian: da Rustega ai gol in serie A col Bologna. Il papà: "Vi racconto il mio Giovanni"

Bologna, 30 novembre 2023 – “Sa qual è la cosa che mi rende più orgoglioso di mio figlio? Che è un ragazzo tranquillissimo, senza fronzoli e con la testa attaccata al collo". Se nasci a Rustega, costola di millecinquecento anime del comune di Camposampiero (Padova), è facile che tu abbia la testa attaccata al collo e i piedi ancorati alla terra. Qui c’è il Veneto profondo fatto di stalle e, almeno nei ricordi dei più vecchi, di ciò che resta dei vecchi aratri, quando ancora la coltivazione non era interamente meccanizzata.

Giovanni Fabbian, 20 anni, esulta dopo il gol al Torino, il suo secondo in A (Ansa). A destra, la foto alla laurea della sorella Alessia, con mamma Annalisa e papà Alberto

A Rustega c’è pure un’importante fiera annuale di zootecnia: mucche e soprattutto cavalli. Forse per questo Giovanni ha le stimmate del purosangue: "Noi veniamo proprio dalla terra, due generazioni fa eravamo una famiglia di contadini", dice Alberto Fabbian, papà di Giovanni, il centrocampista che lunedì notte ha ‘spaccato’ con un gol la sfida col Torino, dopo aver già firmato, tre mesi fa, la vittoria col Cagliari.

Nella tribuna del Dall’Ara, a tifare per Giovanni, lunedì c’era la famiglia Fabbian al completo: papà Alberto, mamma Annalisa e la sorella di Giovanni, Alessia, che ha ventiquattro anni, una laurea in tasca e vive già fuori casa. Casa e famiglia sono le parole che marcano l’universo dei Fabbian. "Per dire com’è fatto Giovanni – racconta il padre –. Martedì, di ritorno da Bologna, ha pranzato e cenato insieme a noi e ai nonni, che abitano a due passi da qui". Nonno Gabriele non è un nonno qualunque. "Giocava da libero, in quarta serie al Giorgione, quando ancora il Cittadella doveva nascere – dice Alberto –. Nel ‘57 Nereo Rocco voleva portarlo al Padova, ma suo padre Emilio s’impuntò: Gabriele era l’unico figlio maschio, c’era da portare avanti la famiglia e da pensare al lavoro sicuro". Per la cronaca, quello era il Padova di Kurt Hamrin, che nel 1957-58 conquistò uno storico terzo posto in serie A, alle spalle di Juventus e Fiorentina.

Il calcio che conta è tornato a bussare alla porta dei Fabbian con Giovanni, prima negli anni trascorsi nel vivaio del Padova ("pullmino all’andata e io a scarrozzarlo in macchina al ritorno"), poi col salto alle giovanili dell’Inter, quindi la stagione da incorniciare alla Reggina di Pippo Inzaghi e infine a Bologna, con l’esordio in A segnando un gol da tre punti.

Roba da toccare il cielo con un dito. "Ma mio figlio non corre il rischio di montarsi la testa – assicura Alberto –. Quando torna a casa o sta con noi in famiglia o esce con gli amici. Se qualcuno dei suoi cotenaei pensa di conquistarlo ricordandogli quanto è bravo sbaglia: a Giovanni non piace la popolarità". Forse non gli piace nemmeno la panchina: ma si sa, quando ti affacci in uno dei campionati più difficili del mondo ci sta di passare un po’ di tempo a imparare dagli altri. Ancora papà Alberto: "Credo che l’eccezionalità sia stata la scorsa stagione alla Reggina: non sono tanti i ragazzi che escono dalla Primavera e giocano da titolari (e con 8 gol a referto, ndr ) in B. Oggi fare un po’ di anticamera in serie A per un ragazzo di vent’anni è la normalità: guardare qualche volta la partita dalla panchina fa parte del processo di crescita".

Guardare e imparare, ma soprattutto lavorare. Del resto Giovanni è razza veneta: testa bassa e pedalare. E mente fredda, perché, dice Alberto, "Giovanni non è un emotivo: sente la partita nel modo giusto". Forse le due partite con Cagliari e Torino le hanno sentite più loro: i Fabbian. "Col Cagliari è stato un lampo di gioia – ammette papà Alberto – ma quasi non abbiamo avuto il tempo di realizzare quello che era successo, visto che era appena entrato in campo. Col Torino l’emozione è stata diversa, forse più completa. Eravamo tutti lì, allo stadio, a tifare per lui in quella che era la sua prima da titolare. Qualcosa Giovanni nei giorni precedenti ci aveva fatto capire, sapevamo che poteva giocare dall’inizio: quindi c’è stata l’attesa, poi la partita, quindi il gol. Bellissimo". E adesso avanti tutta verso un futuro di gloria, ma gettando già le basi per un altro futuro: "A Reggio Calabria ha preso il diploma e si è iscritto a Economia e Commercio. Fin qui ha dato tre esami: con calma, ma intende andare avanti. Perché sa che ci sarà anche un dopo calcio".

In casa Fabbian c’era una volta una grande stalla con le mucche, ma oggi non c’è più: "Abbiamo ancora della terra, ma la diamo in affitto", dice Alberto, che ha conservato la memoria della vita contadina ma fa l’immobiliarista ed è titolare di un’azienda di termoidraulica. Imprenditore insomma: ma a Rustega suona meglio gran lavoratore.