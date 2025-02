Fabbri, cortocircuito sul Passante

Il Passante manda in tilt non solo la politica regionale, ma anche i suoi vertici istituzionali. Ieri, infatti, durante un convegno in Regione, il presidente dell’Assemblea Legislativa, Maurizio Fabbri, si è prestato con i giornalisti a una serie di quesiti a margine sui temi di attualità.

Alla domanda sul Passante – in cui il nostro cronista ha ricordato come il numero uno dell’Assemblea avesse firmato prima delle ultime Regionali un manifesto nel quale si bocciava politicamente il progetto (il documento respingeva infatti "l’idea che l’unica risposta alle necessità di spostamento sia nella realizzazione di nuove autostrade o di allargamenti di esse") – l’ex sindaco di Castiglione dei Pepoli non ha trovato niente di meglio che bollare questa ricostruzione, con un fastidio per nulla mascherato, come "una balla inventata dal Carlino".

Alcune precisazioni sul tema sono doverose: Fabbri è stato contattato prima di pubblicare l’articolo e la sua opinione ("il Passante è già stato approvato, il manifesto che ho firmato guarda all’ambiente e agli impegni da prendere in Regione su questo tema") è stata correttamente riportata; la firma al documento non è mai stata smentita da Fabbri, ma anzi rivendicata "con convinzione"; la notizia della sua firma è stata riportata non solo dal Carlino, ma anche da tutti gli altri organi di informazione locali, e sempre con la stessa identica chiave di lettura.

In attesa di sapere in modo inequivocabile a quale "allargamento di autostrade" si riferisse il manifesto (forse la terza corsia dell’A13? Oppure la quarta dell’A14?), delle due l’una: o Fabbri non ha letto fino in fondo quello che ha sottoscritto oppure lo ha fatto convinto che la sua firma passasse in secondo piano. In ogni caso, se c’è qualcuno che ha male interpretato quel documento, non è stata certo la stampa cittadina.

a. z.