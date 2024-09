Fabbrica del programma, il via dalla Festa

Dai fasti dell’Ulivo e della stagione prodiana, alle prossime Regionali dell’Emilia-Romagna. Si apre l’ormai famosa fabbrica del programma, "un percorso che stiamo discutendo con il candidato di centrosinistra Michele de Pascale, ed è già stato fissato un incontro, venerdì, per confrontarci". L’assessore regionale al Lavoro, responsabile della ’Fabbrica del programma’, Vincenzo Colla, illustra dal palco della Festa dell’Unità assieme al segretario regionale del Pd Luigi Tosiani, la road map dei temi chiave della campagna elettorale, cioè le fondamenta della ’Fabbrica’. Ma non si tratta solo di misure spot, ma dell’ossatura di quello che sarà il programma di governo dell’Emilia-Romagna che passerà poi al vaglio dei partiti della coalizione di centrosinistra per poi arrivare, dopo una serie di appuntamenti e tavoli tematici, alla firma di patto per l’Emilia-Romagna.

"Ci sarà un grande evento pubblico, a fine settembre, dove de Pascale illustrerà le priorità del nostro programma. Partendo dal buon governo della nostra Regione, consolidandolo, per poi guardare al rinnovamento e, quindi, anche a nuove scelte", spiega Colla. Gli fa eco Tosiani: "Abbiamo raccolto idee, riflessioni, proposte. Le discuteremo con i partiti della coalizione per poi chiudere l’intesa con le firme di tutti gli alleati". Insomma, punta l’accento Tosiani davanti alla platea dem della kermesse Pd, "la nostra coalizione di centrosinistra non nascerà con qualche tweet dei coordinatori nazionali, regionali o locali, ma con una vera sottoscrizione dei punti del programma. Dalla sanità e scuola pubblica, alla casa, al welfare, al lavoro, con un’attenzione alle fragilità". Non manca un riferimento alla segretaria Elly Schlein che, lunedì al Parco Nord, ha fatto un omaggio a Colla per la sua "scelta di mettersi al servizio del partito, evitando spaccature e divisioni e rendendo il Pd dell’Emilia-Romagna un modello". Una decisione "che mi ha commossa".

Colla conferma la medesima emozione: "È stato bello sentire quelle parole e gli applausi. Questo mi responsabilizza ancora di più". In merito alla decisione di fare un passo di lato da possibile candidato alle Regionali, appoggiando de Pascale, rivendica la decisione: "Sono molto convinto, ho fatto la cosa giusta. Lui è il candidato ideale, ha del talento e lo sta dimostrando. Sono a suo totale supporto. Tra me e lui c’è un ottimo rapporto di fiducia". Da qui, si parla della riconferma di Colla in giunta come praticamente certa, in caso di vittoria di de Pascale. L’assessore glissa: "Di questo ne parlerà Michele..." Intanto continua il valze delle candidature a sinistra. Sempre in quota Francesco Critelli, Virginia Gieri e Maurizio Fabbri per il Pd, mentre per la lista di Avs sarebbero in salita le quotazioni di Simona Larghetti (Coalizione civica).

ros. carb.