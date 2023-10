Fabio Genovesi sulla Santa Maria

Sarà con un monologo che oggi alle 18 in SalaBorsa lo scrittore Fabio Genovesi presenterà il suo ultimo romanzo ’Oro puro’ (ed Mondadori) nell’ambito della rassegna ’Le voci dei libri’. Siamo a Palos, in Spagna, nell’agosto 1492: una data che cambia il mondo. Il protagonista è Nuno, imbarcato per caso sulla Santa Maria al seguito di Colombo che, altrettanto per caso (forse) scoprirà il Nuovo Mondo. Ancora il caso: Nuno è l’unico a bordo a saper scrivere, diventando così scrivano e testimone del viaggio di Colombo.