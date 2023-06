Fabio Morara eletto presidente "Grazie a tutti della fiducia"

Passaggio di testimone al vertice dell’Ascom di Casalecchio. Fabio Morara, giovane imprenditore titolare della gastronomia Sapori di Casa, è il nuovo presidente, e succede nel ruolo che è stato di Daniele Montaguti (Cartec), che passa a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Al loro fianco un gruppo di consiglieri risultati eletti al termine dell’assemblea di mercoledì scorso: Roberto Montebugnoli, titolare della Farmacia Montebugnoli, Carla Mazzoni, titolare dell’Estetica Carla e Michele De Somma della rinomata gelateria Colibrì. L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto sull’attività svolta dall’associazione nell’ultimo mandato e per delineare le priorità programmatiche del nuovo quinquennio in tema di valorizzazione dell’economia di vicinato, organizzazione di eventi e manifestazioni aperte al pubblico, riqualificazione dello spazio urbano e marketing territoriale. "Ringrazio i commercianti presenti all’assemblea per la fiducia che hanno riposto in me -ha commentato il neo presidente Morara- La nostra è una realtà imprenditoriale molto importante del panorama metropolitano e noi commercianti dobbiamo essere il più possibile uniti e coesi per sfruttare al meglio le potenzialità del territorio.

Confido nella collaborazione e apertura da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco".