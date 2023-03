Fabio Troiano porta sul palco ’Il Dio bambino’ di Gaber

Nell’ambito della rassegna teatrale comunale "Il coraggio della parola", inserita nel cartellone TTTXTE 2022-23, giovedì alle 21 al Teatro comunale , si terrà lo spettacolo "Il dio bambino" con Fabio Troiano su testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini per la regia di Giorgio Gallione. "Il dio bambino" racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare sull’uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza. Lo spettacolo, promosso dal Comune di Persiceto è realizzato con il contributo di Comune di BarlettaTeatro Curci in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber e Teatro Pubblico Pugliese.