Fabrizio Croci legge Furore di John Steinbeck

Musica e testi di John Steinbeck tratti da Furore, letti da Fabrizio Croci domani alle 20,30 nell’auditorium di Calderino per la rassegna di Teatro per le 4 stagioni. Rocco Rosignoli alla chitarra e l’apertura musicale degli alunni di pianoforte dell’indirizzo musicale dell’istituto musicale dell’istituto comprensivo accompagnano lo spettacolo costruito su un testo di Steinbeck che prevedeva come "L’anno prossimo il piccolo frutteto farà parte di una grande azienda, perché i debiti avranno strozzato il proprietario".