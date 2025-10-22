Giocate a pallone
Cronaca'Facce fresche', il Caab in mostra: "Volti e storie che la città non vede"
22 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Il presidente Marcatili illustra la campagna, al via domani, che valorizza gli addetti del Mercato agroalimentare

C’è una Bologna notturna a cui vogliamo dare luce. È quella degli operatori dell’ortofrutta bolognesi: i commercianti all’ingrosso e i produttori ortofrutticoli che operano nella piattaforma del Centro AgroAlimentare di Bologna. Saranno loro i protagonisti della nuova campagna di Caab, ’Facce fresche’: volti e storie di quegli operatori del fresco che la città non vede, ma che tramite la propria attività quotidiana forniscono a Bologna l’ortofrutta migliore, valorizzando le filiere locali e alimentando il commercio di prossimità.

Così Marco Marcatili, presidente di Caab, racconta la campagna di comunicazione ’Facce fresche’, promossa dall’ecosistema Caab, e che parte domani. Da tempo, il Centro AgroAlimentare di Bologna ha avviato un processo di apertura e di avvicinamento alla città: dalle aperture mattutine, che permettono ai cittadini il rapporto diretto con i commercianti, al rilancio del punto vendita interno ’All’Ortomercato’, aperto al pubblico per acquisti al dettaglio, fino alla formazione alimentare nelle scuole e al progetto di approdare in centro storico con la gestione diretta del Mercato delle Erbe.

"A lungo Bologna ha percepito il Caab come un’infrastruttura lontana, poco connessa alla vita cittadina – spiega Marcatili – con ’Facce fresche’ vogliamo ridurre le distanze e presentare alla città i professionisti, con il loro vissuto personale, familiare e le loro competenze. Qui lavorano circa mille persone ogni notte, professionalità che si occupano di produrre e selezionare l’ortofrutta migliore, garantirne la logistica più efficiente e la distribuzione verso il territorio. Vogliamo presentarli alla città: lo faremo sui giornali e sui social, con un’attenzione particolare dedicata ai giovani, le nuove leve del Caab, al servizio della città e della sua qualità alimentare e promotori del progetto con il gruppo Caab Forward. Nel 2026, vorremmo poi dare concretezza a questo incontro con la città. Stiamo infatti preparando un percorso che unirà l’intera filiera dell’ortofrutta, dal Caab fino al commercio di prossimità, un percorso ambizioso che mira a raggiungere il centro cittadino, le vie del passeggio bolognese. La campagna Facce fresche, a cui collaborano le 14 aziende operative al Caab, prepara questo importante momento", conclude Marcatili.

