’Facce fresche’, il Caab in mostra: "Volti e storie che la città non vede"

C’è una Bologna notturna a cui vogliamo dare luce. È quella degli operatori dell’ortofrutta bolognesi: i commercianti all’ingrosso e i produttori ortofrutticoli che operano nella piattaforma del Centro AgroAlimentare di Bologna. Saranno loro i protagonisti della nuova campagna di Caab, ’Facce fresche’: volti e storie di quegli operatori del fresco che la città non vede, ma che tramite la propria attività quotidiana forniscono a Bologna l’ortofrutta migliore, valorizzando le filiere locali e alimentando il commercio di prossimità.

Così Marco Marcatili, presidente di Caab, racconta la campagna di comunicazione ’Facce fresche’, promossa dall’ecosistema Caab, e che parte domani. Da tempo, il Centro AgroAlimentare di Bologna ha avviato un processo di apertura e di avvicinamento alla città: dalle aperture mattutine, che permettono ai cittadini il rapporto diretto con i commercianti, al rilancio del punto vendita interno ’All’Ortomercato’, aperto al pubblico per acquisti al dettaglio, fino alla formazione alimentare nelle scuole e al progetto di approdare in centro storico con la gestione diretta del Mercato delle Erbe.

"A lungo Bologna ha percepito il Caab come un’infrastruttura lontana, poco connessa alla vita cittadina – spiega Marcatili – con ’Facce fresche’ vogliamo ridurre le distanze e presentare alla città i professionisti, con il loro vissuto personale, familiare e le loro competenze. Qui lavorano circa mille persone ogni notte, professionalità che si occupano di produrre e selezionare l’ortofrutta migliore, garantirne la logistica più efficiente e la distribuzione verso il territorio. Vogliamo presentarli alla città: lo faremo sui giornali e sui social, con un’attenzione particolare dedicata ai giovani, le nuove leve del Caab, al servizio della città e della sua qualità alimentare e promotori del progetto con il gruppo Caab Forward. Nel 2026, vorremmo poi dare concretezza a questo incontro con la città. Stiamo infatti preparando un percorso che unirà l’intera filiera dell’ortofrutta, dal Caab fino al commercio di prossimità, un percorso ambizioso che mira a raggiungere il centro cittadino, le vie del passeggio bolognese. La campagna Facce fresche, a cui collaborano le 14 aziende operative al Caab, prepara questo importante momento", conclude Marcatili.