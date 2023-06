Facci: "Chiarezza sui punti nascita"

Chiarezza sulla promessa, rilanciata dal presidente Bonaccini, di riaprire i punti nascita chiusi in Regione, dopo la creazione di un osservatorio per il parto extra ospedaliero. Lo ha chiesto il consigliere regionale della Lega Michele Facci, che sul tema ha presentato un question time in apertura dei lavori dell’Assemblea legislativa. Secondo Facci la decisione della Regione di costituire un osservatorio per qualificare procedure e requisiti per il parto fuori dalle strutture ospedaliere è "inconciliabile con l’obiettivo politico di riaprire i punti nascita chiusi dalla Regione a Porretta Terme, Bentivoglio, Castelnovo Monti, Pavullo e Borgotaro". L’assessore alla sanità Raffaele Donini ha confermato l’impegno politico della Giunta di riaprire i punti nascita chiusi e per questo ha ricordato di aver presentato a novembre 2022 la domanda di deroga al Ministero della Salute rispetto al vincolo minimo dei 500 parti all’anno per autorizzare l’attività di ostetricia e ginecologia in sicurezza.