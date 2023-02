Facci interroga sulla trasformazione del pronto soccorso

La Regione dica se è vera l’intenzione, anche dell’Azienda sanitaria, "di trasformare il servizio di Pronto soccorso dell’Ospedale di Vergato in servizio di ‘primo intervento’, e quali siano i contenuti di questo nuovo assetto".

Il quesito alla giunta è posto dal consigliere Michele Facci (Lega) in un’articolata interrogazione nella quale chiede anche "se, in questo caso, non venga compromessa la presenza di un importante presidio sanitario nella zona della montagna bolognese, con evidente grave nocumento per tutta la popolazione, residente e non". Facci, inoltre, vuole sapere se l’operazione non "sia in contrasto con il programma di mandato 2020-25 della Giunta regionale, nella parte in cui è stata dichiarata la necessità di supportare con maggior forza i presidi sanitari della montagna".