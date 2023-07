Faccia a faccia col killer "Sento ancora quelle urla"

di Federica Orlandi

Per la prima volta si è presentato in tribunale, al processo in cui è accusato dell’omicidio pluriaggravato della ex Alessandra Matteuzzi. Giovanni Padovani, 27 anni, un passato da modello e calciatore e un presente di strutture detentive e perizie psichiatriche, si è presentato in aula con capelli e barba lunghi, canottiera e pantaloni neri, sguardo fisso ed espressione impassibile. Davanti alla Corte d’Assise, si è seduto tra il suo avvocato Gabriele Bordoni e la psicologa forense e consulente della difesa Cinzia Gimelli, pronta ad assisterlo in caso di difficoltà, date le sue "condizioni mentali provate da quasi un anno di carcere". Difficoltà che non ci sono state: per tutta l’udienza, Padovani ha guardato davanti a sé, immobile, le palpebre unico muscolo in movimento.

Così, per la prima volta da quel tragico 23 agosto 2022, quando massacrò a martellate, calci, pugni e colpi di panchina la ex fidanzata di 56 anni, l’assassino si è trovato faccia a faccia con la sorella di lei, Stefania. La quale al solo vederlo è scoppiata a piangere. E quando la pm Lucia Russo ha letto la ricostruzione del brutale delitto della sorella, ha gridato e si è sentita male, venendo perciò accompagnata all’esterno. "Come soffrirebbe Sandra a vedere tutto questo – le sue parole –. Devo essere forte anche per lei. Ma rivedere lui mi devasta di dolore. Sento le sue urla, al telefono quella sera. Le sento sempre". La donna è rimasta accanto agli avvocati di parte civile che rappresentano la sua famiglia, cioè Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi.

Dal lato opposto dell’aula rispetto a lei c’era però un’altra donna: la mamma di Giovanni. La quale approfittando di un momento di pausa dell’udienza, con il permesso degli agenti della polizia penitenziaria, ha avvicinato il figlio e lo ha stretto in un abbraccio, all’interno della gabbia per i detenuti in cui era stato momentaneamente fatto sedere. Pochi istanti e poi si è allontanata. Entrambi sono rimasti poi con il capo chino.

Nel corso dell’udienza, come previsto, dopo la relazione dei periti nominati dalla Corte che hanno analizzato le condizioni di Padovani e ne hanno accertato la capacità di presenziare coscientemente al processo a proprio carico, agli stessi è stato conferito il nuovo incarico di eseguire un’ulteriore perizia psichiatrica sull’imputato, questa volta per evidenziarne "eventuali patologie psichiche" al momento del delitto tali da comprometterne la capacità di intendere e volere. Dovranno riferire gli esiti all’udienza fissata per fine novembre. Alla prossima invece, il 2 ottobre, sarà esaminato lo stesso imputato, anche se naturalmente potrà avvalersi della facoltà di non rispondere, e potrebbero essere sentiti i due testimoni richiesti dalle parti civili: una è la madre di Padovani.

"Le condizioni del mio assistito si commentano da sole: è presente a metà. Nel fondo della mente comprende di aver fatto qualcosa di terribile, poi a volte si offusca e pensa che Alessandra sia ancora viva. E se pensa che non ci sia più per colpa sua si dispera", dice l’avvocato Bordoni. "Anche questa perizia dimostrerà che Giovanni Padovani sapeva perfettamente quello che stava facendo, anzi stava facendo ciò che voleva. Non dubitiamo della premeditazione", attacca invece l’avvocato Rinaldi.