Faccia a faccia con gli alluvionati. Il piano del commissario Curcio. E tornano le delocalizzazioni

di Zoe PederziniBOLOGNALe voci, le domande e le preoccupazioni di chi ha perso tutto nelle ultime tre devastanti alluvioni. Erano una cinquantina le persone, una per Comitato, che ieri pomeriggio, si sono radunate, da tutta la regione, nella sala polifunzionale di viale Aldo Moro a Bologna. Tutti uniti per il primo incontro tra i Comitati di alluvionati e la nuova dirigenza regionale e commissariale. A parlare con i cittadini c’erano Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione, e l’ingegnere Fabrizio Curcio, commissario per la ricostruzione. Le liquidazioni dei risarcimenti, i beni mobili, le ordinanze, ma anche la viabilità, le frane, gli argini e le casse di espansione, fino alle delocalizzazioni. Questi i temi trattati durante l’incontro, molti grazie anche alle accorate domande di chi ha subìto in prima persona l’alluvione.

Sulle delocalizzazioni Curcio ha specificato: "È un lavoro che va fatto gradualmente. Prima bisogna capire bene quali sono i casi specifici, poi si fanno le analisi più complessive. Si lavorerà a un’ordinanza insieme alla Regione. Ragioniamo per arrivare a questi processi, che non sono immediati, ma hanno bisogno di uno sviluppo". E proprio su questa tematica si è espresso, a margine, Claudio Pasini, portavoce del Comitato Val di Zena, una delle zone che verrebbe coinvolta nel processo delocalizzatorio: "C’è molto da capire su questa tematica, ma soprattutto serve un piano che coinvolga tutte le istituzioni. Sono i Comuni a dover indicare eventualmente le zone del territorio in cui delocalizzarci. E su Pianoro non saprei davvero quali zone potrebbero essere vedendo anche l’entità dei danni subiti in lungo e in largo da tutto il territorio comunale".

"Continueremo con i sopralluoghi nei territori – ha, poi, assicurato la sottosegretaria Rontini -, a partire da quelli dove ancora non siamo stati, e faremo, come annunciato, altri incontri come questo, valutando se coinvolgere contestualmente anche i sindaci, che restano i nostri primi interlocutori istituzionali". Quindi, Rontini ha ribadito la volontà di raddoppiare col bilancio di previsione su cui la Giunta sta lavorando, le risorse destinate all’Agenzia di Protezione civile per la messa in sicurezza del territorio: "Sarà una prima risposta alla necessità di quel cambio di passo per cui ci siamo impegnati in questo nuovo mandato".

Tra le tematiche trattate all’incontro, e ben recepite dai Comitati, la previsione dello snellimento burocratico per gli alluvionati, l’apertura di un ufficio commissariale in Regione e la prossima creazione di una casella di posta elettronica dedicata a cui gli alluvionati possano segnalare direttamente le varie problematiche. Come ha sottolineato, infatti, per Forlì, Alessandra Bucchi, presidente del Comitato Vittime del Fango: "Il commissario ha prestato molta attenzione alle nostre parole. In tanti abbiamo avanzato richieste che riguardavano soprattutto la messa in sicurezza del territorio e la semplificazione dell’invio delle pratiche su Sfinge. Ho, poi portato l’attenzione su un punto particolarmente critico del fiume Montone e sulla necessità di migliorare la comunicazione con le popolazioni colpite. Tra le notizie più apprezzate senza dubbio l’imminente trasferimento della struttura commissariale all’interno del palazzo della Regione". Positivo il parere anche da parte dell’avvocato Paolo Calderoni e di Stefano Gaiardi del Comitato alluvionati dell’Unione Romagna faentina: "Abbiamo trovato in Curcio una persona preparata e in grado di gestire le emergenze, grazie anche al suo curriculum. Quel che è certo è che ci sono state fatte tante promesse, ma noi non viviamo sereni. Servono interventi tempestivi e veloci, non c’è un minuto da attendere. Già nei giorni scorsi una parte della città ha rischiato di andare sott’acqua nuovamente. Serve prima una tutela emergenziale, poi interventi strutturali. Interventi che, però, vanno analizzati non solo su Faenza città, ma a monte perchè è da lì che nascono i problemi, quindi lungo tutta l’ansa del fiume".

Si sono sentiti pienamente ascoltati anche gli alluvionati di Budrio, che da tempo chiedevano un incontro: "Noi abbiamo chiesto che venga presa una decisione veloce sulla demolizione del ponte di Vigorso che crea ostruzione dannosa per tutto il territorio circostante. Va, poi, fatto uno studio sull’acqua che arriva dal territorio di Castenaso e che l’Idice e Budrio non riesce a reggere".