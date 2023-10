Faccia a faccia con Lepore: "Non c’è futuro"

Un faccia a faccia tra il sindaco Matteo Lepore e alcuni studenti universitari punta ancora una volta i riflettori sulla crescente emergenza abitativa e sul caro vita in città. Un convegno dal titolo (Non) è una città per giovani, all’interno dell’AlmaFest, al dipartimento di Storia, avrebbe dovuto trattare gli argomenti, ma un blitz del collettivo Cambiare rotta - organizzazione giovanile comunista - ha anticipato i relatori dell’iniziativa, tra cui i sindaci Marco Panieri, di Imola, Michele de Pascale, di Ravenna e Damiano Tommasi, di Verona. "Non riusciamo a studiare, non abbiamo un futuro", gridano gli universitari in protesta, armati di megafono. Lepore non ci sta. "Sono stanco dell’assenza dello Stato, ma non degli studenti che protestano, anzi fanno bene a farlo – confessa il sindaco –. Il diritto allo studio è una prerogativa dello Stato e della Regione, scaricare sul Comune è fare il gioco delle tre carte. Noi mettiamo a disposizione le aree, ma gli investimenti pubblici devono essere dello Stato e il diritto allo studio attraverso le borse della Regione. Mancano almeno 300 posti letto per i ragazzi che hanno la borsa. Abbiamo già messo a disposizione le aree, occorre che i finanziamenti li metta lo Stato".

"Belle parole, ma mancano i fatti – risponde Francesca Saccardi, presidente del consiglio studentesco –. Bologna è un ascensore sociale che si è rotto ed è inaccessibile. Sempre più persone non possono permettersi una vita dignitosa". Sulla città pesano quattromila persone in più, perché "non attira solo sviluppatori di software ma anche persone senza reddito, perché siamo una città rifugio", conclude il sindaco Lepore.

Il tema è caldo anche nelle altre città. "Sono sfide alle quali dobbiamo dare risposte – dice il sindaco di Imola Marco Panieri –. Stiamo lavorando sulla mobilità e sul campus, ma la rigenerazione richiede costi importanti". A Ravenna gli universitari sono quattromila, ma "l’insediamento universitario è stato lo strumento per connettere il territorio – spiega il sindaco Michele de Pascale –. I numeri possono crescere, intanto questi studenti hanno profondamente cambiato la città". Serve un piano d’azione anche a Verona. "I giovani veronesi partono per costruire i loro sogni – commenta il sindaco Damiano Tommasi – e non hanno idea di costruirli nel nostro territorio".

Mariateresa Mastromarino