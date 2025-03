"Facciamo ironia, amara, sulla politica di oggi"

I loro "spettacolini di sinistra" non hanno più spazio. E allora cosa inventarsi? Diventare artisti di destra. Lo fanno Nicola Borghesi e Niccolò Fettarappa, autori, attori e registi di ‘Uno spettacolo italiano’, co-prodotto da Ert, in scena all’Arena del Sole da stasera al 30 marzo. Fettarappa, attore e autore romano, si accorge di iniziare a pensare come un politico di destra: "Oggi abbiamo bisogno di patrioti, non di fricchettoni", tuona. Borghesi, bolognese, è il co-fondatore di Kepler-452 (il loro ‘A place of safety’ ha appena debuttato in città). Dice che la ricerca della destra che è in ognuno di noi "comincia con una risata e finisce in un’angoscia profonda, in un qualcosa di perturbante perché alieno e familiare al contempo".

Qual è la genesi dello spettacolo? Fettarappa: "L’intenzione iniziale era di fare uno spettacolo sulla destra, ma la destra sa raccontare molto bene se stessa. Allora abbiamo optato per uno spettacolo sulla destra che è dentro di noi, partendo da spunti autobiografici".

Un esempio di spunto autobiografico? Fettarappa: "Essendo figlio di genitori separati, io tutto sommato, ho portato avanti una tesi reazionaria: li avrei voluti uniti, nonostante i litigi. Avrei voluto quella che la destra chiama ‘famiglia tradizionale’". Borghesi: "La destra fa appello a sentimenti che albergano in tutti noi: il desiderio di sicurezza, di ordine, ma anche la rassegnata accettazione che il mondo non possa cambiare. Sono pensieri che attraversano tutti, più volte al giorno. Il tema è capire quale parte di noi vogliamo ascoltare".

Avete pensato a un pubblico preciso? Borghesi: "È uno spettacolo soprattutto comico, il primo pensiero ha a che vedere con l’intento di far ridere e di liberarci da una situazione angosciante".

Esiste ancora un mondo binario, diviso tra destra e sinistra? Fettarappa: "Sicuramente la destra esiste. Nonostante sia la più contraddittoria di sempre all’interno del panorama politico". Borghesi: "È arrivato il momento di liberarci dalla dicotomia destra-sinistra, progressismo-conservatorismo. Cerco di rivolgere la mia attenzione verso chi fa gli interessi dei ceti subalterni e chi quelli del grande capitale, finanziario o meno che sia".

Anche a Bologna, città progressista, secondo voi c’è una graduale scomparsa dei valori della sinistra? Borghesi: "Sì, a Bologna come altrove. Un fenomeno inquietante che ha colpito la città è l’overtourism, la mercificazione della sua identità a beneficio di chi viene a visitarla. Bologna ha sempre attratto persone di passaggio, era il suo punto di forza. Persone che producevano pensiero, socialità. Che producevano vita. Ecco, oggi, a Bologna, quegli spazi sono occupati fisicamente. Per giovani artisti, che non sono sostenuti da produzioni, la difficoltà di trovare un posto in cui provare, per esempio, è drammatica. Una serie di altri segnali inquietanti, addensati intorno alla città, rischiano di farne un brand. Ma non penso sia tardi per immaginare di prendere un’altra direzione".

Amalia Apicella