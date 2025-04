’Facciamo presente’: l’arte cambia il mondo

Aperta per la Bologna Children’s Book Fair, il DamsLab di piazzetta Pasolini ospita fino al 18 aprile la mostra ‘Facciamo presente. Istruzioni d’artista per cambiare il futuro’ con le illustrazioni di Irene Rinaldi per l’omonimo volume pubblicato da Topipittori, casa editrice di primo piano nell’editoria per ragazzi. Realizzato grazie al contributo del Dipartimento delle Arti dell’Unibo a cura di Francesco Spampinato, ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea, il libro è pensato per avvicinare bambini e ragazzi al tema della sostenibilità ambientale attraverso varie pratiche artistiche contemporanee, che stimolano il gioco, la creatività e la partecipazione. ‘Facciamo presente’ sarà anche distribuito gratuitamente in alcune scuole superiori, dove l’associazione ‘Altra Velocità’ organizzerà dei laboratori.

Prof. Spampinato, come nasce questo progetto? "È un’iniziativa della Commissione Terza Missione del Dipartimento delle Arti, un team guidato da Roberta Paltrinieri che mira a generare agency nella comunità attraverso progetti che riguardano le arti, mettendo in gioco le nostre competenze. L’obiettivo è portare fuori dall’università il sapere e aprire un dialogo tra le arti e il pubblico più giovane".

E in cosa consiste esattamente? "È un ’manuale d’istruzioni’ ispirato alle pubblicazioni delle neoavanguardie artistiche come il Situazionismo e Fluxus, che vuole fornire metodi e strumenti, fondati sul potere dell’immaginazione, messi a punto dagli artisti negli ultimi decenni. L’idea è duplice: raccontare quali sono le pratiche artistiche che oggi affrontano temi urgenti come l’ecologia e la sostenibilità, e fornire istruzioni che consentano a chiunque di trasformare la propria quotidianità – e il loro futuro – attraverso l’arte".

Nello specifico, il manuale comprende 10 pratiche artistiche. "Esatto, si riferiscono alle forme di espressione artistica che studiamo al Dipartimento: arti visive, cinema, teatro, musica. Io mi sono occupato delle arti visive e del coordinamento, ma il libro si avvale anche dei contributi di Marco Cucco, Matteo Paoletti, Emanuele Regi e Anna Scalfaro, esperti degli altri settori".

Ce ne racconta qualcuna? "L’orchestra vegetale, per esempio, che si ispira alle performance della ‘Vegetable Orchestra’ di Vienna, invita a creare strumenti musicali con frutta e verdura che possono essere suonati e poi magari anche mangiati. Oppure, eco-futurismo, che si ispira ad artisti che usano il digitale come Ian Cheng, suggerisce la possibilità di plasmare mondi virtuali del futuro, magari attraverso l’IA. Ci sono anche riferimenti a realtà italiane come quelle relative alle produzioni cinematografiche che lavorano nel rispetto dell’ambiente e il Teatro Sociale di Giuliano Scabia, figura centrale nella storia del nostro Dams".

Irene Rinaldi, lei lavora soprattutto negli Stati Uniti per riviste e giornali come il ‘New York Magazine’, quindi si rivolge perlopiù ad un pubblico di adulti. Una bella sfida questa… "Non ho sentito la necessità di cambiare molto il mio linguaggio. Anche se il libro è pensato per i ragazzi, credo che siano già abbastanza maturi per capire; perciò, ho cercato di rimanere fedele al mio caratteristico approccio spontaneo e diretto. Non volevo semplificare o filtrare troppo, perché il mio obiettivo era creare un linguaggio divertente. I personaggi che ho disegnato divertono me per prima e spero che i visitatori/lettori possano sentirli vicini".

Manuela Valentini