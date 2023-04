"Facciamo rivivere il castello di Mongiorgio"

"Con tenacia, coraggio e capacità stanno reperendo fondi per finanziare il progetto di recupero del nucleo storico del Castello di Mongiorgio che restituirà anche opportunità culturali e di valorizzazione del nostro territorio". Con queste parole di entusiasmo qualche giorno fa Monica Cinti, sindaca di Monte San Pietro, ha incontrato i coniugi Cristiana Spampinato, insegnante, e Maurizio Ferretti, medico, che, con l’associazione Accademia culturale dei Castelli in Aria, stanno facendo di tutto per salvare dalla rovina certa i resti di questo maniero che dall’Anno Mille domina sulle vallate del Samoggia e del Lavino.

"Sono felice – prosegue la sindaca Cinti – ogni volta che incontro chi, come loro, insegue i propri sogni, superando fatiche e complessità senza demordere. Stanno portando a nuova vita un bene storico-architettonico che è parte della storia del nostro Comune, facendolo conoscere con visite guidate in costume d’epoca". Il progetto dell’Accademia Castelli in Aria è stato avviato alcuni anni fa e porta il titolo "Una pietra per il Castello di Mongiorgio". Sulla piattaforma "gofundme" (https:gofund.meda0492ad) è esposto nei dettagli e sulla stessa si può contribuire anche alla sua realizzazione, facendo una donazione. Ad oggi ne sono arrivate già 65, per un totale di oltre 10mila euro raccolti sui 15mila programmati.

"Da quest’anno, l’Accademia Culturale dei Castelli in Aria Aps beneficia del 5x1000 – ricordano gli animatori Spampinato e Ferretti – in vista della prossima dichiarazione dei redditi i nostri sostenitori possono contribuire al restauro del castello di Mongiorgio con una donazione che sarà impiegata per il progetto di realizzazione di un teatro, fruibile dall’intera comunità, all’interno della chiesa del castello. Il nostro codice fiscale è 02395531201. Per ora i lavori procedono con vari bonus messi a disposizione dal governo, tra cui quello sismico (96mila euro) e un progetto approvato con il Pnrr (150mila euro). Purtroppo dobbiamo combattere con la burocrazia".

Già stabilito il programma di iniziative estive per scoprire Mongiorgio. "Le visite guidate in costume dal titolo ’Un castello… all’improvviso’ – rivelano Spampinato e Ferretti – si terranno il 28 maggio e il 17 settembre prossimi. Mentre i concerti ’Voci e suoni del castello’ si terranno l’11 e il 18 giugno prossimi. Giovani musicisti provenienti da tutti i conservatori italiani che andranno a costituire il neonato Ensemble Castelli in Aria si esibiranno in musiche del repertorio gregoriano come di Mozart, di Donizetti come di Respighi".

Nicodemo Mele