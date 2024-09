"Facciamo rivivere il teatro parrocchiale"

Crespellano riscopre il suo teatro. Un edificio risalente agli anni Cinquanta del secolo scorso afflitto da acciacchi strutturali e chiuso da diversi anni, che la comunità più numerosa tra gli ex comuni di Valsamoggia ha deciso di recuperare, avviando il consolidamento delle fondazioni, l’ abbattimento delle barriere architettoniche per arrivare a riaprire quello che fu il cinema-teatro del vicino borgo di Pragatto, capace di oltre cento posti a sedere.

L’obiettivo è quello di farne uno spazio di ripresa di forme di socialità che il Covid ha indebolito e dare così a tutto il paese la possibilità di incontrarsi per spettacoli, concerti, assemblee, cinema e iniziative di beneficenza. "Già prima che arrivassi qui, nel 2020, c’era l’idea di renderlo accessibile, ma poi abbiamo considerato che era il momento di sistemare gli impianti, il riscaldamento, di fare le pratiche dei Vigili del fuoco – spiega il parroco don Remo Borgatti –, in ambito parrocchiale è l’unico della zona pastorale, e l’idea è comunque di metterlo a disposizione della comunità più ampia. Venne edificato con pochi mezzi nel dopoguerra con lavoro volontario e i mattoni recuperati dallo stabilimento Ducati raso al suolo dai bombardamenti. Anche oggi però dobbiamo ricostruire un tessuto di incontro, fraternità, di progetti comuni, contrastando una certa chiusura nel privato". I lavori sono già iniziati grazie a fondi a disposizione della parrocchia, che sono però molto meno dei 300mila complessivamente necessari. Accanto alla chiesa in centro sono in corso anche i lavori di ristrutturazione della Cà Rossa, dove ogni pomeriggio è attivo un doposcuola con una cinquantina di ragazzi.

In prima linea nel gruppo di collaboratori c’è anche Fabio Federici, già amministratore comunale che negli ultimi due anni tra vecchie foto, personaggi, storia e musica, ha raccontato vita, evoluzione e vicende storiche di Calcara e di Crespellano. E stasera alle 21, nel parco parrocchiale, porterà in scena lo spettacolo intitolato ‘Pragatto: piccola perla nascosta’: "Così si completa la trilogia del vecchio comune – commenta – e con tutti i proventi dello spettacolo e del punto ristoro si darà un aiuto al progetto di recupero di questo spazio collettivo. Con l’impegno di tutti ce la possiamo fare", dice con ottimismo.

Gabriele Mignardi