Faggin e l’intelligenza artificiale "Senza etica può essere un pericolo"

di Luca Orsi

Le macchine "non avranno mai una coscienza". Ma il pericolo che l’intelligenza artificiale possa causare l’estinzione dell’umanità (come avvertono alcuni guru del settore) "lo vedo anch’io. Non in termini così estremi. Ma una probabilità, anche se piccola, c’è. Soprattutto se i governi stanno a guardare". Chi parla è Federico Faggin, fisico, inventore, imprenditore, uno dei padri del primo microchip al mondo.

Stasera, alle 21, Faggin sarà ospite de I Martedì di San Domenico per l’incontro ‘Irriducibile - La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura’, titolo dell’ultimo suo libro, edito da Mondadori. Con lui dialogano Carlo Alberto Nucci, ordinario di Ingegneria all’Alma Mater, e Gabriele Falciasecca, emerito dell’Unibo.

Lo scenario è inquietante.

"D’altra parte, quando una tecnologia imita l’uomo al punto da non essere più riconoscibile, si pone un problema di fondo".

Di che genere?

"Un problema di etica. Una tecnologia fa cose bellissime se usata con etica. Viceversa...".

Come impedire un uso non etico delle macchine?

"Con regole chiare. Che consentano di perseguire con estrema rapidità chi usa la tecnologia in maniera non etica".

Si arriverà a macchine con una coscienza propria?

"No, una macchina non avrà mai una coscienza. La coscienza e il libero arbitrio sono fenomeni della fisica quantistica, che è più profonda e ricca della fisica classica dei computer. È una teoria che ho elaborato con Giacomo Mauro D’Ariano, uno dei fisici più esperti del mondo nel campo dell’informazione quantistica. Abbiamo la capacità dei sistemi quantistici di conoscere sé stessi. E quindi di avere il libero arbitrio".

Ma la coscienza non può essere riprodotta in una macchina?

"La coscienza è un fenomeno quantistico non riproducibile. Ciascuno di noi ha una coscienza unica e irripetibile. Nessuna macchina potrà ricrearla. È il teorema della non clonabilità dell’informazione quantistica che ci assicura di ciò. Un computer non potrà mai essere cosciente, in quanto le sue informazioni e i suoi programmi sono sempre copiabili".

Le macchine, dunque, non potranno sostituire l’uomo?

"No, perché il corpo dell’uomo è, appunto, guidato da coscienza e libero arbitrio, che non fanno parte del corpo. Se così non fosse, sarebbe una macchina inconsapevole anche lui. E la macchina è un sistema puramente deterministico, in cui lo stato successivo è interamente determinato dallo stato precedente".

La sua teoria rappresenta una novità?

"I fisici asseriscono che la coscienza è un epifenomeno del cervello. Ma così è come cancellare con un colpo di spugna lo scopo e il significato dell’universo e dell’umanità. Mentre la coscienza, intesa come fenomeno quantistico, può dare significato e scopo alla vita dell’universo".

Le macchine, sempre più intelligenti, potranno migliorare l’umanità?

"Sì, ma solo se saranno utilizzate per il bene comune. Ma penso che, purtroppo, non saranno utilizzate solo per questo".