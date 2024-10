’Fagioli ribelli’,. Damini presenta il nuovo volume

Una vita normale anche per i bambini affetti da malattia renale cronica: non un orizzonte lontano, bensì una realtà già raggiungibile. Per capirlo basta leggere l’ultimo libro di Bruno Damini (nella foto), Il mondo dei fagioli ribelli, edito da Minerva, che sarà presentato oggi pomeriggio, alle 18, alla Libreria Coop Ambiasciatori di via Orefici. Con l’autore dialogheranno Andrea Pasini, Marisa Coccato e Alessandra Vistosi, in un incontro moderato da Elisa Azzimondi.

In questo volume, la testimonianza di due giovani trapiantati renali apre un percorso di conoscenza della malattia renale cronica e degli aspetti alimentari correlati che è utile per le famiglie, per i giovani pazienti e per quelli adulti. Ma non solo: è utile anche per gli specialisti, per i pediatri di base e per chi vive un’apparente ‘normalità’, proponendosi come vero e proprio ‘manuale-vademecum’. La patologia, della quale poco si parla, colpisce 30 mila bambini in Italia e oltre quattro milioni di adulti, per i quali l’educazione alimentare e la dieta equilibrata fanno parte della terapia con un’importante funzione preventiva, essendo proteine, fosforo, sodio, calcio, causa di aggravamento della funzionalità renale.

‘I fagioli ribelli’ è un innovativo progetto di educazione terapeutica all’alimentazione nato dal volume omonimo del 2021 a firma sempre di Damini, patrocinato dalla Società italiana di nefrologia pediatrica e promosso dalla Rete italiana per le malattie renali in età pediatrica.

Nell’ultimo capitolo, lo staff di cucina del progetto, composto da noti chef bolognesi (due dei quali stellati Michelin) e grandi artigiani dell’alimentazione, propone ricette gustose ed equilibrate, validate dalle dietiste, facili da preparare a casa e appetibili per tutta la famiglia.