Fagiolino e Sganapino in scena al teatro comunale

Il sipario si apre ed entrano in scena i burattini classici emiliani. Ha preso il via a San Giovanni in Persiceto la rassegna di burattini a cura del burattinaio Mattia Zecchi. I prossimi appuntamenti si tengono, alle 17,30, nel teatro comunale di Corso Italia. Gli spettacoli sono gratuiti per i bambini mentre per gli adulti accompagnatori è previsto un costo del biglietto.

Intanto domani è in programma alle 17,30 ‘Fuori, fuori!’; domenica 19 gennaio, ‘Fagiolino nel bosco della rogna’ e sabato primo febbraio ‘Sandrone re dei Mammalucchi’. La passione di Mattia Zecchi per il teatro dei burattini nasce da piccolo. All’età di 14 anni, decise di fondare la propria compagnia ‘I burattini di Mattia’.

"Sono cresciuto – dice Mattia - osservando i grandi maestri della tradizione bolognese come il maestro Romano Danielli e Marco Iaboli e William Melloni della Compagnia del Pavaglione e da loro imparai tutto; dai testi classici alla tecnica, dalla recitazione alla rappresentazione dello spettacolo, anche collaborando occasionalmente con loro". E continua: "Mi sono poi dedicato alla riscrittura e alla messa in scena di testi tradizionali, rinfrescandone i contenuti e innovandoli, senza mai uscire dal solco della tradizione bolognese. Fagiolino e Sganapino sono i protagonisti dei miei spettacoli, insieme alle maschere della tradizione emiliana e quelle della commedia dell’arte. I miei spettacoli cercano sempre di coinvolgere il pubblico facendo divertire adulti e bambini".

I burattini di Mattia rientrano nella De. Co. (denominazione Comunale) che il Comune di Bologna ha istituito per tutelare i burattini, antico sapere, artistico e artigianale al tempo stesso, riconoscendo col marchio di tipicità locale alcune compagnie del territorio che ancora oggi portano avanti questa tradizione.

p. l. t.