Fagiolino i suoi fratelli burattini. Laboratori e spettacoli per tutti

Burattini protagonisti della rassegna Piccoli Teatri oggi a Sasso Marconi: spettacoli e laboratori, che svelano la potenza comunicativa del teatro di figura con l’ausilio di burattini, marionette e pupazzi. Storie divertenti che, tra viaggi immaginari, personaggi curiosi, animali immaginifici e le immancabili avventure di Fagiolino, portano in scena i temi classici della commedia, riproposti con il linguaggio e i modi tipici del teatro di figura. In più, tre laboratori pomeridiani per cimentarsi nella costruzione di maschere, personaggi trasformisti e sagome di animali. Oggi alle 21 nel giardino Gimbutas è la volta de ’Il grande trionfo di Fagiolino’, spettacolo del teatro del Drago preceduto dal laboratorio ’L’arte di mascherarsi’. Ingresso libero allo spettacolo, su prenotazione al laboratorio.