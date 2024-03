Fagnoni: "Nuovi delitti per il mio Trebbi"

Si definisce "vigile-scrittore" ("anche se il termine vigile – sottolinea – non si usa più. Ora si dice agente di polizia locale"). In ogni caso, Massimo Fagnoni di vite ne ha già vissute diverse dopo essersi occupato per una ventina d’anni di psichiatria territoriale – ha lavorato anche all’Osservanza di Imola –, ed essere stato agente adetto alla sicurezza urbana per altri venti. Ora è in pensione e continua a dedicarsi alla passione di scrittore a tinte gialle. Il suo 21esimo libro, I delitti di Bologna (Fratelli Frilli Editori) viene presentato oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli. Ma Fagnoni non si ferma certo qui, visto che sta scrivendo anche "un romanzo ambientato nel 1985. Gli anni Ottanta sono quelli della mia giovinezza. Se tutto va bene segnerà l’inizio di un nuovo personaggio, un commissario che indaga in quel periodo".

Perché la attira proprio questa decade?

"Non c’erano cellulari, ad esempio. Al tempo ero coordinatore di una struttura psichiatrica e avevo il teledrin".

Quando ha iniziato a scrivere gialli?

"Quando ho cambiato lavoro e sono diventato agente mi è venuto il desiderio di scrivere storie vedendo quello che vedevo per strada, è stato molto terapeutico e liberatorio. Il filone è sempre quello del giallo. Nella mia bibliografia ci sono due personaggi seriali: il maresciallo Greco, che ormai ho concluso con Mentre Bologna dorme (Minerva) e Trebbi".

L’investigatore torna protagonista in quest’ultimo romanzo, che ci rituffa all’inizio della pandemia.

"È l’unico in cui ne parlo. L’ho scritto alla fine di quell’anno terribile e mi affascinava il fatto di fermare la memoria su un periodo importante della nostra vita, che uso come sfondo allo sviluppo di due storie, una di malasanità e una di buona sanità. Sono temi che mi hanno sempre interessato, perché anche la mia famiglia è stata coinvolta in un episodio. La buona sanità è un riferimento invece al lavoro eroico del personale medico e infermieristico durante il Covid. Come sempre narro vicende di persone normali, del popolo, e l’investigatore Trebbi empatizza soprattutto con gli ultimi che hanno subìto un’ingiustizia".

Che anche in questo libro non mancano.

"Trebbi viene assoldato dal padre di un ragazzo che sta cercando di investigare sulla morte della fidanzata. La vicenda si svilupperà poi in modo particolare, mi piace spiazzare il lettore. L’altra parte della storia, però, è è quella sugli sciacalli".

Un altro richiamo alla pandemia?

"Sì, tutta una massa di persone ha cercato di sfruttare la situazione, grandi e piccoli avvoltoi, che magari truffavano un povero anziano. A volte Trebbi li affronta con i suoi ’metodi’, bypassando la giustizia. Lui è un istintivo e queste sono storie che partono dalla pancia della gente".

Che Bologna troveremo nel volume?

"Corticella è sempre il cuore dell’azione, del resto è il quartiere di Trebbi. Che però va anche in gita, a caccia di una persona, in alta montagna: per la prima volta il lettore troverà questa piccola parentesi, una digressione in cui sarà un orso a fare giustizia sull’uomo".

La nostra città ispira ancora il noir?

"Sicuramente, lo farà sempre perché è una città medievale, con anfratti, luoghi oscuri, scheletri industriali. La periferia offre sempre degli spunti, ma da quando sono andato a vivere a Bentivoglio sto riscoprendo anche la Bassa".

Che è stata al centro di un suo romanzo, ’Il silenzio della Bassa’ appunto.

"Sì, le nebbie ispirano molto... Mi hanno scritto una sceneggiatura di quel libro, vediamo se a qualcuno interessa lavorarci su. Intanto spero che a dicembre uscirà una raccolta di racconti sui miei anni in Municipale. Sono storie di strada, anche per far capire alle persone che gli agenti non quelli che vanno in tasca alle persone, ma fanno tante cose davvero importanti: voglio umanizzare la professione".