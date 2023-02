"Fai sesso con la mia ex" Violenza cieca sul barista

"Sono venuto da Milano per ammazzarlo". Non è riuscito nel suo intento, ma è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale. Aveva comunque dichiarato così le sue intenzioni C. S., 40 anni, di Mediglia, paesone nell’hinterland del capoluogo lombardo, che martedì mattina ha fatto irruzione in un bar di Crespellano dove ha messo a ferro e fuoco il locale e malmenato il suo titolare, un 56enne residente in Valsamoggia, ‘colpevole’, secondo l’aggressore, di avere avuto rapporti sessuali con la sua ex compagna, e di essere stato protagonista di un video erotico diffuso sul web nel quale il barista figurava insieme alla donna e ad altri due uomini.

Dopo avere svolto le sue ricerche, e col sospetto che la sua ex fosse stata indotta alle prestazioni sessuali sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, il 40enne lombardo l’altra mattina intorno alle 10,30 è piombato come una furia nel bar di paese. Ha messo a fuoco il suo obiettivo e senza tanti complimenti si è avvicinato al bancone e gli ha sferrato un pugno in faccia. Accecato dalla rabbia e dalla gelosia lo ha poi afferrato e sbattuto più volte contro la parete. Il tutto davanti allo sguardo esterrefatto dei presenti. Non contento, sul modello di ogni rissa da bar che si rispetti, ha afferrato una bottiglia e con questa ha colpito il presunto rivale, che ha inizialmente incassato, poi tentato di schivare gli altri colpi e alla prima occasione si è dato alla fuga. Poi il quarantenne è ritornato alla sua auto dalla quale ha prelevato uno skateboard.

Con questo attrezzo brandito come un’arma e a petto nudo, è rientrato nel bar dove ha iniziato l’opera di distruzione di suppellettili, bottiglie e bicchieri. Gli astanti si erano allontanati giusto in tempo per chiamare il 112 e osservare che l’ultimo bersaglio del suo assalto erano le telecamere di videosorveglianza. Così quando la pattuglia del nucleo radiomobile di Borgo Panigale è arrivata sul posto, i militari hanno atteso che la rabbia sbollisse per arrestarlo con le accuse di lesioni aggravate, resistenza, minacce e danneggiamento. "Avrei voluto fare almeno un cadavere", avrebbe commentato durante il trasporto alla cella di sicurezza e prima di aggredire e ferire due carabinieri. E ieri mattina, in tribunale, ha di nuovo dato in escandescenze provocandosi contusioni. Subito dopo è arrivata la convalida dell’arresto, con un successivo passaggio al pronto soccorso e la reclusione al carcere della Dozza. Sei giorni di prognosi per i due carabinieri e 10 per il barista. Nel pomeriggio il bar ha riaperto.

Gabriele Mignardi