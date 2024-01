’Fai sorridere un bambino’. Enac in campo per chi ha bisogno

Per il settimo anno consecutivo si è svolta, presso il circolo culturale Oasi di via Zanardi, la raccolta di giochi e libri all’interno della campagna nazionale ’Fai sorridere un bambino’ volta a raccogliere doni per fanciulli e fanciulle bisognosi al fine di far vivere a tutti la magia della festa della Befana.

Nel pomeriggio dell’Epifania molti organizzatori, tra cui il coordinatore regionale Enac Graziano Elmi e molti volontari, si sono recati presso l’Opera Pia Santa Maria Di Nazareth, in Via Paderno per la consegna dei regali raccolti. È bene ricordare che tutti i doni consegnati ai volontari da cittadini generosi aiutano tali bambini ad acquisire nuove capacità e conoscenze necessarie per costruire un futuro migliore.

L’iniziativa è stata organizzata dal comitato regionale Enac (Ente Nazionale Attività Culturali) e ha riscosso un notevole successo in tutta la città grazie all’importante partecipazione dei volontari e cittadini del capoluogo emiliano-romagnolo.

Enac è un ente di promozione sociale costantemente impegnato nella creazione di poli di aggregazione per tutte le libere associazioni interessate a realizzare progetti in ambito culturale, sportivo e sociale.

Gli organizzatori hanno infine ringraziato pubblicamente i cittadini bolognesi che hanno collaborato all’iniziativa e dato il loro contributo affinché bambini senza famiglia potessero tornare a sorridere in un giorno di festa.