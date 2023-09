Faida fra ’padroncini’. Bruciano il Suv al rivale

Un Suv dato alle fiamme. E la firma del dolo: una bottiglietta con della benzina. È stato questo dettaglio trovato sulla scena del crimine a dare il via alle indagini dei carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, che hanno portato, nei giorni scorsi, all’esecuzione di due misure cautelari a carico di un pakistano di 39 anni, residente a Cento, e di un pugliese di 34 anni, che vive in città. Entrambi gli uomini, finiti ai domiciliari, lavorano nel settore della logistica e trasporti. E proprio in questo contesto vanno ricercati i motivi di rancore che, la notte dello scorso 15 giugno, come ricostruito dai carabinieri, avrebbero spinto i due a dare fuoco al Suv Audi Q7 di proprietà di un peruviano quarantenne.

L’incendio era scoppiato in via della Fornace, alle spalle dell’aeroporto. E da quell’episodio i militari dell’Arma hanno accertato come tra gli odierni indagati e il peruviano da tempo ci fossero degli attriti, dovuti al fatto che un’importante società che opera nell’industria automobilistica aveva preferito l’azienda dove lavora, come corriere, la vittima anziché la loro, per gestire le spedizioni dei pezzi di ricambio auto nella zona a nord di Bologna. Non riuscendo ad accettare la situazione, i due indagati, che rispondono ora di concorrenza illecita con violenza e minaccia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso avrebbero iniziato a perseguitare l’altro, affrontando di persona la sera stessa dell’intimidazione incendiaria con frasi del tipo: "Stai attento che ti rimangono pochi giorni, guarda che io ti ammazzo perché tu non sai chi sono io!". Non solo parole però. Il 31 luglio e 1 agosto il quarantenne era stato di nuovo minacciato e anche aggredito, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso per farsi medicare le ferite, giudicate guaribili in tre giorni. Tutti fatti che sono confluiti nell’informativa stilata dai carabinieri, a seguito della quale il Gip ha disposto per i due gli arresti domiciliari.