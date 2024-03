Faida tra famiglie: quattro fratelli nei guai

Una violenta aggressione a Calderara per rubare una collana d’oro al collo di un uomo si è rilevata una faida tra due famiglie in cui albergano vecchi rancori. L’aggressione, che si verificò nello scorso novembre in un’area di servizio, vide protagonisti quattro uomini, poi identificati come quattro fratelli, che presero di mira un 38enne, che si trovava a bordo di un furgone. I carabinieri avviarono le indagini sull’accaduto ricostruendo l’intera vicenda e letta la richiesta del pubblico ministero, il gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Bologna ha emesso la misura cautelare nei confronti dei quattro fratelli: custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne e di un 55enne; divieto di dimora nella provincia di Bologna e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, mantenendo una distanza di almeno 500 metri, nei confronti degli altri due fratelli più giovani: un 19enne e un 24enne.

I militari dell’Arma della Compagnia Bologna - Borgo Panigale della sezione operativa hanno eseguito il provvedimento disposto dal gip nei confronti dei quattro fratelli, tutti indagati dalla Procura della Repubblica di Bologna per concorso in rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Ed è dunque l’esito delle indagini scaturite dopo i fatti accaduti nella mattinata dello scorso sei novembre, in un’area di servizio a Calderara. Qui un ’commando’ di quattro persone armate di mazze di ferro, aggredì un 38enne che si trovava a bordo di un furgone, seduto sul sedile del passeggero strappandogli dal collo una collana d’oro. L’uomo stava aspettando il fratello che era andato nel bar adiacente a comprarsi una bibita. Quella che inizialmente sembrava un’aggressione a scopo di rapina perpetrata da quattro malviventi che avevano aggredito il malcapitato per strappargli dal collo una collana d’oro, si è poi rivelata, grazie alle indagini degli investigatori, una vera e propria faida pianificata per saldare vecchi rancori mai dissolti. Rancori nati da questioni contrastanti tra le due famiglie: da una parte la famiglia dei fratelli indagati e dall’altra quella dell’aggredito.

p. l. t.