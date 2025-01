Fake news su Bartoletti. Il giornalista replica ai soliti sciacalli social

Una foto in vestaglia in ospedale, le parole ‘mi mancano solo 8...’ e una scritta: "Sto morendo". Si tratta dell’ennesima fake news pubblicata su Facebook che vede protagonista il giornalista sportivo, Marino Bartoletti. Che ha replicato con ironia, senza però nascondere di non volere farla passare liscia agli autori della bufala. "Dunque ci risiamo – scrive Bartoletti –. Sono... morto di nuovo. E a distanza di pochi mesi. Provo a prenderla sul ridere (anche se stavolta qualcuno la pagherà davvero cara, perché persino le carogne e gli avvoltoi dovrebbero avere il senso del limite): secondo voi io perdo tempo a morire proprio alla vigilia del settantacinquennale del Festival di Sanremo con tutte le cose che ho da fare? Un affettuoso vaffa..., cari sciacalli di ‘Bella dentro’ (la pagina Facebook della fake news). Per ora vi affido alle coccole della mia affezionata comunità, che penso sia felice di avermi vivo ancora (molto) a lungo".