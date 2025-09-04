Fake news sul tram: via Ugo Bassi e ponte via Matteotti, i cantieri sono a posto

Bologna, 4 settembre 2025 – La voce circola da un po’, tra social e i soliti ‘ben informati’ ma non è vera. Si parla dei presunti errori nei lavori del tram sia in via Ugo Bassi (riaperta al traffico poco prima dell’estate) sia nel tratto che scavalla la ferrovia sul ponte di via Matteotti. Dicunt che la posa dei binari, nel primo caso, è stata fatta in modo sbagliato e sarebbe quindi tutta da rifare, con il cantiere costretto a ripartire da zero: ma non è vero.

Come non è vero che il ponte di via Matteotti perché non reggerebbe il peso del tram, tranciando a metà la linea rossa. E invece sono entrambe fake news: ma le voci erano diventate così insistenti che il Comune ha dovuto prendere carta e penna e scrivere una nota. Nelle scorse settimane, il sindaco Matteo Lepore aveva annunciato il lancio di un “servizio anti-fake news” invitando i cittadini a scrivere all’indirizzo mail dilloalsindaco@comune.bologna.it oppure di presentare il problema direttamente sul suo profilo Instagram ufficiale.

Via di Cortiella: risolto il problema della fermata per le Aldini

Non è invece (purtroppo per i residenti) una fake news l’imminente apertura del cantiere in via di Corticella che comporterà numerose e dolorose modifiche alla viabilità: da lunedì 8 settembre, per dirne una, sarà chiusa al traffico il tratto di via di Corticella compreso tra via Primaticcio e via Edera De Giovanni (incroci esclusi) e le relative deviazioni delle linee XXX.

Il che, tra i tanti problemi, ha causato il problema della fermata delle linee 180 e 181 che servono i quasi 2.500 studenti delle Aldini Valeriani.

"In vista della riapertura delle scuole, per le linee urbane scolastiche 180 e 181, il Comune di Bologna, Tper e SRM stanno operando di concerto per consentire l'attivazione di una fermata che sarò usata al termine delle lezioni, in via Sario Bassanelli – spiega il Comune –. La fermata sarà posizionata proprio in vicinanza dell’istituto. Per l'ingresso del mattino, invece, la fermata utile è la vicina fermata ‘Villa Erbosa’ in via dell'Arcoveggio”