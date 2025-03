Falco primo segretario comunale di Forza Italia

Forza Italia ha il suo primo segretario ufficiale sul territorio di Valsamoggia. È Giuseppe Falco (al centro nella foto con Stefania Pacella e Morris Battistini), colonnello dell’Esercito in pensione, che aveva ricoperto incarichi importanti nella Brigata Aeromobile Friuli quando era in servizio nella Caserma Mameli di viale Vicini a Bologna. Falco è stato eletto per acclamazione a conclusione del primo congresso che Forza Italia ha tenuto nei giorni scorsi nel comune di Valsamoggia, presieduto dal vicesegretario provinciale Morris Battistini. Consigliere comunale di Valsamoggia nella legislatura scorsa, dal 2006 Falco risiede nella frazione di Stiore di Monteveglio. È componente attivo del nucleo di Protezione civile di Valsamoggia, dove ha mosso i primi passi con l’ex presidente Stefano Orlandi, scomparso nel 2020. "Assumo questa carica con molta responsabilità – sono state le prime parole di Falco – sono certo di poter contare sul sostegno e l’incoraggiamento degli organi del partito, sia a livello locale, che provinciale e regionale". Falco sarà affiancato nella segreteria comunale di Forza Italia da Stefania Pacella che, nata a Bologna nel 1976, risiede a Bazzano dal 2024 e qui ha l’attività di imprenditrice nel settore turistico.

"Saremo forti – rimarca Pacella – nel portare avanti idee innovative sul territorio, per sostenere ed accogliere al meglio le esigenze e le richieste delle famiglie". "Purtroppo – chiosa Nicola Stanzani, segretario provinciale azzurro – Valsamoggia è un Comune che sconta ancora molte criticità nel processo di unificazione dei cinque comuni. Con questo Congresso Forza Italia si apre a quanti non rinunciano a una proposta politica responsabile e pragmatica".

Nicodemo Mele