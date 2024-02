Fallisce l’assalto ’digitale’ al bancomat

Tentato assalto a un bancomat a Villanova di Castenaso: ‘vittima’ il dispositivo della filiale della Banca di Imola all’incrocio tra via Bruno Tosarelli e via Merighi. Erano le prime ore della notte tra mercoledì e giovedì, a quanto si apprende, quando un gruppo di malviventi è arrivato sul posto, presumibilmente a bordo di una macchina lasciata poco distante di modo che non venisse ripresa.

I ladri erano ben organizzati e probabilmente conoscevano già la filiale prescelta per il colpo, poi fallito: si sono premuniti di oscurare la telecamera del bancomat con schizzi di vernice nera e, poi, anche quella di video-sorveglianza della filiale della banca con del fango. A quel punto hanno danneggiato, rompendolo in mille pezzi, il lettore del bancomat, ovvero il dispositivo in cui infila la propria tessera per il prelievo di contante. In un secondo momento, dal varco realizzato, un buco di notevoli dimensioni, hanno estratto uno specifico cavo del sistema elettronico del bancomat che, collegato a un pc che la banda aveva al seguito, avrebbe dovuto azionare l’erogazione di contanti da parte dello sportello. Disturbati da qualche cosa, non è chiaro se da un residente che si è accorto della loro presenza o più presumibilmente da un allarme, i rapinatori se ne sono andati a mani vuote, lasciando dietro di sé solo danni, che hanno reso inutilizzabile l’apparecchio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dalle prime ore di ieri mattina, hanno iniziato a fare tutti i rilievi del caso. Da una prima visione delle telecamere di sorveglianza pare che i malviventi che hanno ‘violato’ il bancomat, arrivati verso l’1.30 del mattino, fossero in due, con il volto travisato da passamontagna.

Un terzo, forse, poco distante fungeva da ‘palo’. Non è la prima volta che il bancomat di questa filiale della Banca di Imola finisce nel mirino di una banda di ladri: l’ultimo episodio risale al 5 febbraio 2018. In quell’occasione l’incursione era stata ben più ‘caotica’ e fruttuosa. Poco dopo la mezzanotte i ladri avevano fatto saltare in aria con dell’esplosivo il bancomat, riuscendo ad aprirlo e facendo parecchi danni alla stessa agenzia. Dopo il colpo i rapinatori sarebbero fuggiti, in tre a quanto pare, su un’auto di grossa cilindrata, con un bottino ingente di svariate migliaia di euro.

Zoe Pederzini